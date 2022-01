No es Nueva York, es Huelin: Abraham Martín, el cómico que ha hecho reír hasta a Pablo Alborán

Todo malagueño que sube al Empire State de Nueva York graba el típico vídeo de postureo con 'Empirte State Of Mind' de fondo, con el objetivo de compartirlo sus redes sociales y presumir de vistas con sus amigos. Sin embargo, cuando está en el balcón de casa, en su barrio, no suele compartir fotos y vídeos, a no ser que caiga una granizada (una vez cada muchísimos años) o que el atardecer merezca la pena porque es 'instagrammeable'.

Sin embargo, el cómico malagueño Abraham Martín se ha hecho viral en las última semanas por Whatsapp e Instagram, redes en las que se está compartiendo un TikTok que grabó hace casi un año donde imita a Alicia Keys, pero en lugar de entonar 'New York', el joven grita 'Huelin', donde reside desde que era un crío.

"La acogida del vídeo estos últimos días ha sido una locura. En el TikTok original las cifras no lo reflejan, pero es raro al que no le ha llegado por un grupo de Whatsapp o por una storie de Instagram", comenta abrumado a este periódico el cómico. Así, hasta el propio Pablo Alborán lo ha compartido en su Instagram y su Facebook.

"No he notado un incremento de seguidores tras subirlo Pablo porque no me mencionó en la historia. Se veía mi usuario de TikTok, pero la gente no se molesta en buscarme", dice este vecino de Huelin, que llegó al mundo de las redes sociales gracias a la desaparecida red Vine, donde se subían vídeos divertidos de menos de seis segundos. "Ahí fueron mis principios como creador de contenido. Llegué a estar más o menos en el top 50 cuando se puso de moda, pero no era Cremades, ni mucho menos. Aunque realmente yo me considero monologuista", responde.

Cuando era un chaval ya mandaba vídeos por Messenger a sus amigos y era "el graciosillo" de su grupo haciendo "pamplinas" todos los días. La manera en la que respondía la gente de su entorno, le llevó a hacer monólogos. Así, estudió Arte Dramático y se dio cuenta de que la comedia era lo suyo.

"Antes de la pandemia yo podía decir que vivía de los monólogos totalmente, pero sí que es cierto que la cosa para el mundo de la cultura y el humor está muy complicada. Actuaba mucho en hoteles, pero no han sido buenos tiempos", confiesa. Afortunadamente, el joven también estudió Comunicación Audiovisual, una herramienta que con su ingenio y creatividad, le ha ayudado a brillar en las redes con sus vídeos de humor.

Respecto a lo viral, Martín reconoce no saber entenderlo del todo. En varias ocasiones, algunos de sus vídeos se han puesto de moda cuando llevan años subidos. Un vídeo donde trata el tema del cambio de hora se hace viral todos los años cuando llega el día de adelantar los relojes.

"No falla. Además, ese alguna vez me lo han puesto en programas de televisión donde comentan virales. En ese caso sí noto un incremento de seguidores más notable, porque la gente te tiene que buscar para poder envíarselo a sus amigos", explica.

El humorista tampoco entiende cómo el vídeo que más se trabaja, ese que le cuesta tanto preparar, al final tiene un éxito menor que el que sale en unos segundos. "Ya me dirás el trabajo que tiene le de Huelin, que lo hice de risas en 20 segundos al ver un trend en TikTok. Eso es muy complicado de pronosticar", argumenta.

Ahora, el pádel

Desde algo antes de mediados de 2021 Abraham ha centrado su cuenta de Instagram en el pádel sin perder su gran sentido del humor. Desde entonces, la mayoría del público que se suma a su perfil son jugadores de este deporte. "Me sigue hasta Juan Lebrón, que es el número 1 en pareja junto a Ale Galán. Muchas veces me comenta y yo, tan aficionado del pádel, alucino", cuenta entre risas este malagueño que tiene un futuro prometedor en el mundo del humor.

