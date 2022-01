Los Beatles y la Equitativa, el cartel 2.0 de los 'tuitero anónimos' para la Semana Santa de Málaga

Un paso de cebra, un escarabajo blanco aparcado, una calle vacía y cuatro hombres cruzando de un lado a otro de la carretera. Nunca una imagen tan simple llegó a convertirse en un icono pop tan identificativo. El día en el que John Lennon, Ringo Starr, George Harrison y Paul McCartney decidieron irse a Abbey Road para ilustrar la portada de su 11º disco, algo cambió para siempre. Los Simpson, Lego, Disney... Cualquier personaje famoso tiene su propia interpretación de la mítica imagen. Los cofrades, también.

En 2018, Miguel Ángel Segura recurrió a esta iconografía para ilustrar el cartel de El Tabanco de Jerez. En este 2022, la temática ha vuelto a la palestra de la mano de los tuiteros anónimos: Cofrade Medieval, Cuñao Cofrade, Perroflauta Cofrade, Chaky y la Mano Negra. Un proyecto que cumple su segunda edición; el año pasado, una túnica puesta sobre un varal vacío sirvió de compañía al hashtag que más se repitió en las redes sociales: #Volveremos.

"Las circunstancias en 2021 eran otras bien distintas. Sabíamos que no iba a haber nada, el desánimo estaba presente y existía una sensación de melancolía. Este año, con casi total certeza, va a haber procesiones", explica Chaky, uno de los componentes del grupo. Afirma que la idea para esta edición no es otra que "incentivar y alentar" a la gente a que participe. Para ello, han recurrido a los cuatro perfiles más visibles de las hermandades: el músico, el nazareno, el acólito y el hombre de trono. Todos ellos representados a través de mujeres, con el edificio de la Equitativa como fondo, un lugar "totalmente identificativo para cualquier malagueño". Especialmente para aquellos que siguen refiriéndose a las bolas de calle Larios como el Zaragozano.

En la parte superior, coronando el cartel, un eslogan: "La calle es nuestra". "Después de dos años portándonos bien, tenemos que volver a salir a la calle. Las imágenes siempre están, pero los que salimos en procesión somos las personas. Sin los hermanos de base no hay nada y eso es lo que hemos querido representar, que vamos a la calle todos", afirma Cofrade Medieval.

Queda presentado nuestro cartel para la Semana Santa 2022, obra de @AitorLopezR, donde las mujeres son las protagonistas. Gracias a @recio_estefania @espe0208 y @saritamurcia_ por vuestra colaboración y por confiar en nuestro proyecto.#lacalleesnuestra#LCEN pic.twitter.com/hfzwtJlvyg — El tuitero anteriormente conocido como cuñao (@cunaocofrade) January 26, 2022

La obra no deja espacio al azar. Cada uno de los elementos cumple una función concreta. Los personajes principales están dispuestos en el orden lógico de participación en un cortejo procesional; primero, la banda; después, el nazareno; a continuación, los acólitos y finalmente, los hombres de trono. A excepción del penitente, todos los roles están representados por mujeres. ¿El motivo? Medi (apodado en Twitter) explica que, aunque el proyecto surgió en mayo, la foto se tomó a principios de noviembre: "En las semanas previas a la Magna hubo mucho alboroto porque no dejaron que Estefanía sacara un trono, así que ella sale en la fotografía como portadora. Nosotros pensamos que todas las personas tienen cabida en la Semana Santa así que optamos por reivindicarlo", declara.

Asegura que uno de los fines era "dar de qué hablar", pero sin buscar la polémica. Sin embargo, no esperaba que las críticas se centraran en el uso del equipo de nazareno: "Todos van perfectamente vestidos y no se aprecia que sea ninguna cofradía en concreto. Queremos que englobe a todas" .

El autor de la fotografía ha sido Aitor López. Expone que la idea que tenía el grupo de tuiteros anónimos era jugar con la icónica portada de los Beatles en clave malagueña: "La imagen se tomó un día de noviembre a las ocho de la mañana. Hacía muchísimo frío, pero fue muy bonito. Cada uno se fue vistiendo poco a poco con su atuendo. Acabábamos de vivir la Magna, por lo que la ilusión de volver a repetirlo estaba muy presente. La gente se quedaba mirando con la incertidumbre por saber qué estábamos preparando. Quizá lo han entendido ahora", bromea.

La tipografía del cartel también está inspirada en la mítica portada. Aitor López

Sobre el mensaje feminista, considera que "todos somos parte de un mismo entramado", que es la Semana Santa: "Creo que visibiliza a la mujer en cada una de sus facetas. Por ejemplo, abriendo la procesión va Sara Murcia, primera mujer que llevar el tambor en Bomberos. Eso dice mucho de cómo ha sido capaz una agrupación centenaria de introducir a mujeres en sus filas". Subraya que "todos los hombros son iguales" y que el sexo es lo de menos: "Lo importante es ayudar en un año complicado".

Después de una primavera sin procesiones, "era hora de reivindicar el patrimonio más importante" de una cofradía: sus hermanos. "La figura del nazareno no pudo participar en la magna de octubre, por lo que tenía que estar presente. Es lo más identificativo de nuestra Semana Mayor". Con respecto a las críticas, opina que es algo que está a la orden del día, y más en las redes sociales, pero que la mayoría de mensajes que han recibido han sido positivos: "Vamos a disfrutar un poco más de esto y valorar a los artistas, sus ideas y la Semana Santa, que es demasiado bonito", afirma.

Francisco Arca, dueño del bar Carretería 111, ha sido el patrocinador de esta iniciativa. Relata a EL ESPAÑOL de Málaga que uno de los lemas que más repite es que su restaurante es "la casa de todos los cofrades": "Con esa idea, no puedo poner barreras. Todo el mundo tiene cabida, desde el que escribe en una red social hasta el que sale de nazareno; si me convence, lo voy a apoyar".

Cuenta que confió en el grupo antes de saber cuál era el concepto que se iba a reflejar: "Los conozco y me fío de ellos". ¿El resultado? "Me encanta el mensaje porque la mujer no es solo cofrade de vela. Este año se notó la falta de hombres de trono y las mujeres van a ser un valor imprescindible para que muchas cofradías puedan salir", subraya. Para todos aquellos interesados en conseguir el cartel, este grupo de tuiteros ha establecido tres puntos: la tienda Ojeda, cerería Zalo y Carretería 111. Están disponibles en formato cartel y postal.

