El Málaga CF se queda seco el último día de mercado: ni fichajes ni salidas para la segunda vuelta

Como hace dos semanas, como hace una y como ayer. Así se ha quedado el Málaga CF en este cierre de mercado de invierno. Ni central urgente ni nada. Desde la dirección deportiva y el club no han podido aprovechar los últimos días de la ventana de invierno o no han considerado que se han dado las oportunidades necesarias para hacerlo. Por lo que el equipo afrontará la segunda vuelta de LaLiga SmartBank sin más ayuda que la que puedan ofrecer Álvaro Vadillo y Aleix Febas. Aunque sus primeras apariciones no han resultado ser lo esperado. ¿Será suficiente?

¿En qué lugar deja esta situación al Málaga CF? El equipo afrontará la segunda parte de la temporada con las mismas debilidades que con las que terminó ante el Ibiza o el Mirandés. De forma inmediata tendrá el mismo gol y la misma fragilidad defensiva, a no ser que una mejora exponencial haga olvidar este último día de vacío. Además, Juande salió tocado del último partido y la forma de algunos jugadores no es óptima. Así que todo queda sujeto a esta plantilla que ha demostrado tanto y tan poco en solo seis meses.

Sin embargo, esto no significa que esta plantilla sea con la que va a finalizar el Málaga CF la temporada. La dirección deportiva puede fichar desde ahora a cualquier jugador que se encuentre libre. Este podría ser el caso de Adrián López, delantero de 34 años, que entrenará en las instalaciones blanquiazules, sin ocupar ficha, para recuperar la forma tras su lesión. Es más, si consideraran que cumple con las condiciones físicas óptimas, podrían incorporarlo pasado el mercado de fichajes. Aunque no se trata de un atacante con demasiado gol.

Lo cierto es que el Málaga CF ya realizó a principio de enero dos incorporaciones, justo después de que la FIFA retirara la sanción. El primero de ellos fue Álvaro Vadillo, quien aún no ha tenido gran protagonismo en el campo. Ha jugado 48 minutos entre el partido del Sporting y el del Ibiza. Aunque sí que ha demostrado la verticalidad, las asistencias y las ocasiones de gol que le puede aportar al equipo. Contra el Mirandés fue baja por lesión.

Quien sí ha tenido más presencia ha sido Aleix Febas, el jugador cedido por el Mallorca. Ha jugado los tres últimos partidos. Sin embargo, por el momento no ha brillado tal y como se esperaba. Ha formado doble pivote con Ramón de mucha calidad, pero sin un mediocentro defensivo que les pueda respaldar cuando reciban posesiones en contra. Por lo que ha jugado más atrás de lo que él ha estado acostumbrado centrándose más en tareas de recuperación que en ataque.

Al igual que hubo dos salidas, se marchó Iván Calero en calidad de cedido. Víctor Gómez se ganó el puesto en el lateral derecho, cuando el de Parla necesitaba volver a coger confianza tras su grave lesión. Es más, ya ha disputado 157 minutos y con él en el campo, el Alcorcón solo ha encajado un gol. Su salida provocó que Isamel Casas, otro nombre que sonó durante semanas para salir, permaneciera para luchar por esa posición con el jugador perico.

Quien no se ha marchado finalmente ha sido Antoñín. José Alberto López, extrenador del equipo blanquiazul, reconoció en rueda de prensa que el malagueño pidió salir a los dirigentes para disfrutar de más minutos. Sea por falta de ofertas o por las condiciones que ofrecían, el jugador seguirá siendo uno más en La Rosaleda y la llegada de Natxo González podría ser un soplo de aire fresco para el malagueño.

Rivales

El Málaga CF no se ha reforzado en estos últimos días de mercado de invierno, pero el resto de equipos de la categoría sí lo ha hecho. Y no solo eso, sino que precisamente los clubes que persiguen al equipo blanquiazul en la clasificación han sido los que más se han movido en esta ventana.

Algunas de las incorporaciones que se han hecho en la categoría en las últimas horas han sido las siguientes: Sabin Marino (Zaragoza), Hugo Rama (Oviedo), Roberto Olabe (Alcorcón), Pablo Clavería (Lugo), Rodri Tarín (Oviedo), Mario González (Tenerife), Iván Sánchez (Valladolid), Jimmy Giraudon (Leganés) y Eric Ramírez (Sporting).

Por lo que así queda el planteamiento de la segunda vuelta de la temporada. Que la suerte y la salud estén con el Málaga CF.

Sigue los temas que te interesan