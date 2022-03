CF Fuenlabrada-Málaga CF: un duelo con morbo y la permanencia en juego

La vida ha cambiado poco en la clasificación, pero la moral y la esperanza no se parecen en nada a lo que había hace dos semanas. Cada jornada es una final y este sábado (16.00 horas, Movistar LaLiga) se juega un partido que puede valer más que tres puntos y en un futuro próximo, quizás, la salvación. El Fuenlabrada y el Málaga CF se baten en un duelo casi definitivo. Si los de la Costa del Sol ganan, los madrileños podrían quedar prácticamente sentenciados con una distancia de 14 puntos con respecto a los blanquiazules.

El partido llega en un buen momento para los jugadores de Natxo González. Han sumado puntos en tres partidos consecutivos (Cartagena, Amorebieta y Ponferradina) y, según declaró el propio Víctor Gómez en rueda de prensa, todos están recuperando la confianza perdida en los meses anteriores. No es baladí. El equipo no protagonizaba esta secuencia de encuentros desde el mes de octubre. Así que será una buena oportunidad para confirmar que algunos fantasmas del pasado se han olvidado. Por el momento.

La final de las finales se jugará sin muchas novedades en la convocatoria. Una buena noticia para el entrenador es la presencia de Peybernes. El francés ya lleva varios días entrenando con el resto de sus compañeros y será un refuerzo importante para la defensa. Otro en la zaga que regresa es Ismael Casas, que no estuvo en la Ponferradina por "decisión técnica". Quienes no se han recuperado para este fin de semana son Hicham y Juande, quienes acompañarán en la enfermería a Luis Muñoz y Genaro.

Ahora bien. ¿Qué defensa planteará el entrenador? El experimento del Amorebieta parece quedar atrás hasta que no se recupere el cordobés. Solo tienen un sitio asegurado Víctor Gómez en su lateral derecho y Lombán. El técnico reconoció en la comparecencia ante los medios que Peybernes es la primera opción, aunque no está claro. Hablará con él sobre sus sensaciones y si no el recambio es Andrés Caro, quien parece haber adelantado a Ismael. La banda izquierda se volverá a debatir entre Cufré y Javi Jiménez.

No obstante, el Málaga CF no solo juega esta jornada en Madrid. El primero de los partidos decisivos será el Real Sociedad B-Mirandés del sábado a las 14 horas. Los de Xabi Alonso delimitan la zona de descenso con 30 puntos y los visitantes solo suman seis más. Por lo que una victoria local revolucionaría la clasificación. El Leganés-Sporting también tiene intereses en juego blanquiazules. Los de Gijón están dos puntos por debajo del Málaga CF. Mientras que el Amorebieta-Alcorcón definirá cuántas vidas tienen los vascos en este tramo final.

Por lo que será un fin de semana con muchos partidos entre rivales directos que vigilar. La zona del descenso se debate en una jornada muy decisiva que podría apuntar a cuándo cumplirán algunos equipos el objetivo de la salvación y ahí entra el Málaga CF. Solo una victoria le permitirá un leve respiro y la oportunidad es única. Un empate podría no ser suficiente. Sin embargo, vuelven los grandes desplazamientos de la afición para que entre todos vuelvan a sacar los tres puntos del Fernando Torres.

El rival

Si el Málaga CF tiene necesidades para respirar en la clasificación, el Fuenlabrada busca la victoria casi de forma obligatoria para confiar en las posibilidades de alcanzar la permanencia. Es el penúltimo en la tabla con 26 puntos, 11 menos que el Málaga CF y se sitúa a nueve de alcanzar al Sporting, el último equipo que delimita la permanencia en LaLiga SmartBank.

Tantas necesidades hacen prever que el partido no va a ser fluido. El Fuenlabrada, ahora bajo los mandos de Sandoval después de que destituyeran a Pellicer, es el equipo que más tarjetas acumula en toda la temporada (98). Además no tiene mucho control del balón en campo propio como sí pueden tener los blanquiazules. A través del balón en largo, vuelcan su juego sobre el campo rival dando el 67.57% de los pases en esa zona. Y a nivel físico será un duelo en el que los locales tienen las de ganar: son el segundo conjunto en número de balones disputados en los que han ganado la posesión (1810).

No se trata de la plantilla con más goleadores. El peligro con el acierto de cara a puerta lo tiene el veterano Pedro León con ocho tantos (cinco de penalti). Sin embargo, si hay dos nombres que marcan el encuentro: Adrián González y Javier Ontiveros. El malagueño vuelve a enfrentarse a su exequipo después de lo sucedido en verano y, aunque no sea en La Rosaleda, un buen grupo de aficionados malaguistas se desplazará al Fernando Torres para animar a los suyo y quién sabe si expresar su opinión sobre lo sucedido.

El partido de la primera vuelta ya acabó con una ajustada victoria malaguista (1-0) y no parece que vaya a ser muy diferente el resultado. Lo que está claro es que emoción e intensidad no faltarán. La permanencia y el descenso se juegan, en gran medida, en Madrid.

POSIBLE ONCE TITULAR DEL MÁLAGA CF: Dani Barrio; Víctor Gómez, Peybernes, Lombán, Cufré; Escassi, Jozabed, Aleix Febas; Brandon, Chavarría, Álvaro Vadillo.

