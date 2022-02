El Málaga CF visita a la Real Sociedad B repleto de dudas y necesidades

El Málaga CF está viviendo en un continuo "Día de la Marmota". La historia de que cada partido es una final se repite cada fin de semana y ciertamente lo es por el momento de la competición, pero también por el historial de resultados que arrastra. La Real Sociedad vuelve a convertirse este sábado en una dura prueba (21.00 horas, Movistar LaLiga) de la que el equipo blanquiazul está obligado a sacar los tres puntos. Un empate no beneficia a nadie y la reacción no debe esperar un día más.

La 'era González' no ha empezado con los cambios que se esperaban. Sí que se defiende mejor, sí que han cortado la sangría de tantos en contra, pero sigue sin haber gol y la clasificación se está resistiendo con todas estas cuestiones. El equipo solo ha marcado un tanto, el de Antoñín en La Romareda, desde que el banquillo cambió de inquilino. Desde entonces, ninguna victoria se ha sumado al casillero malaguista y este vacío anotador podría provocar la esperada llegada de Adrián López.

Es más, el equipo afrontará un partido clave sin su pareja de centrales titular. Juande, a quien el entrenador no quiere exponer tras recuperarse de la lesión, y Peybernes, por sanción, no estarán en San Sebastián. A pesar de que ninguno de ellos no se encontraba en el mejor momento de forma, son dos figuras necesarias en el campo por la jerarquía y el carácter. Todo caerá en las manos de Lombán. El zaguero tendrá que buscar a un compañero. Retrasar a Escassi, Ismael Casas o Andrés Caro son algunas de las opciones que ofrece la convocatoria.

Otra de las figuras con la que tampoco podrá contar Nacho González es Sekou. El delantero no termina por asentarse en el equipo blanquiazul, ni siquiera en el once titular. No ha trabajado esta semana al 100% y en el club prefieren esperar ante los problemas físicos tan frecuentes. Quien sí que reaparecerá, aunque no ha encontrado la regularidad durante la temporada, es Pablo Chavarría.

Así que los problemas no dejan de aparecer para el Málaga CF. Una vez se han asentado las bases en el sistema defensivo, el siguiente nivel pasa por crear jugadas de peligro y mejorar el acierto en el remate, según ha explicado el técnico en la rueda de prensa previa al partido. Los 50 puntos parecen ser el objetivo para lograr la permanencia y el encuentro de este sábado se intuye como primordial para que en la entidad blanquiazul puedan respirar con tranquilidad.

El rival

La Real Sociedad B está en los puestos de descenso, pero no quiere decir que su temporada esté siendo un fracaso. La sorpresa fue su ascenso y, más aún, el nivel al que está forzando a algunos equipos más consolidados de la categoría. Tampoco han ganado ninguno de sus cinco últimos partidos, pero sus resultados no hacen prever un partido fácil: 1-1 contra el Leganés, 1-2 frente al Cartagena, 0-0 en la visita a Las Palmas, 1-1 ante el Lugo y 3-2 en el campo de la Ponferradina.

Más allá de esta significativa racha, son el peor equipo de LaLiga SmartBank como local. Tan solo han ganado un encuentro en Anoeta y no destacan por ser excesivamente goleadores: 8 tantos en 13 partidos. No obstante, las miradas irán hacia Cristo González, jugador del Málaga CF cedido en el equipo de Xabi Alonso y que podría pisar el campo. Aunque no ha encontrado el sitio fijo en la plantilla: ha disputado 975 minutos en 18 partidos y, en algunas ocasiones, en posiciones más avanzadas que el lateral izquierdo.

El encuentro entre ambos equipos en la primera vuelta acabó con victoria blanquiazul (2-1) en una primera parte con puro espectáculo y una segunda sin apenas peligro. Precisamente, huir del peligro es lo que se juegan los de la Costa del Sol. Otro día más en el que se gana o… mejor ni pensarlo.

POSIBLE ONCE TITULAR DEL MÁLAGA CF: Dani Barrio; Víctor Gómez, Ismael Casas, Lombán, Javi Jiménez; Escassi, Ramón; Paulino, Febas, Antoñín; y Roberto.

