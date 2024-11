Fidel Alonso: “En cada lesión y enfermedad que he sufrido he obtenido una enseñanza y madurez”

El deportista de élite Fidel Alonso tenía un sueño de pequeño, ser jugador profesional de fútbol sala. Consiguió lograr su sueño, sin embargo, su vida pegó un giro de 360 grados y dejó de dedicarse profesionalmente al fútbol para subirse encima de una tabla y convertirse en un referente del snowboard.

Su camino no ha sido nada fácil debido a enfermedades y lesiones que parecían incompatibles con el deporte, pero decidió desafiar a la ciencia y así mismo: “Siempre me he considerado como un salmón, un pez que va en contra al resto, como alguien diferente”.

El deporte ha sido el vehículo que ha guiado su vida, pero no sin encontrarse piedras en su trayecto. Fidel ha sido intervenido quirúrgicamente en 14 ocasiones, desde sufrir lesiones graves de rodilla hasta una afección relacionada con un tumor. Aun así, consiguió levantarse, hasta en varias ocasiones, para seguir haciendo lo que más le gusta.

En la actualidad, sigue dedicándose al snowboarding, juega en el equipo de veteranos de fútbol sala del Málaga CF, dirige proyectos empresariales relacionados con marketing, imparte conferencias motivacionales y presenta un programa deportivo en ‘La Liga Plus’.

Además, en el mes de septiembre publicó ‘El método salmón’, su primer libro en el que cuenta cómo persiguió sus metas sin renunciar a ninguna de sus pasiones mientras remaba a contracorriente. Dentro de su apretada agenda, ha tenido tiempo para dar esta entrevista a EL ESPAÑOL de Málaga.

Tuvo que dejar su etapa como futbolista profesional para dedicarse al snowboard, ¿cómo fue tomar esa decisión?

Fue difícil porque yo lo único que quería ser en mi vida era futbolista. Cuando consigues ser profesional y tener un contrato profesional sientes que has logrado tu sueño de pequeño. Sin embargo, un día decidí irme a hacer snowboard y fui de tapado, me podrían haber multado de ‘narices’. De repente, noté que ese viaje me cambió la vida y al cabo de un año tomé la decisión de dejarlo para iniciar una aventura en el snow, imagínate dejarlo en primera división para practicar otro deporte, la gente se cachondea. Fue muy duro colgar las botas tan pronto.

¿Cómo cree que está la situación del snow en España?

Cuando yo empiezo es un deporte muy joven que había llegado a España hacía unos cuantos años y de hecho lo consideraban peligroso. No era tan sencillo encontrar material en las tiendas como ahora. En esa época empieza a evolucionar y a crearse un ‘boom’ brutal que hace que muchas marcas se interesen por este deporte y podías pensar que se podía vivir de eso, considero que ayudé a profesionalizarlo. Sin embargo, con la crisis del ladrillo, la situación se estancó y hubo un bajón enorme de eventos que dotaban premios económicos y aún se sigue arrastrando hasta la actualidad.

Si tuviese que quedarse con un momento de su carrera deportiva…

Es una elección muy difícil. En el snowboard podría decir el hito histórico que hice junto a Rael Planas en las montañas rocosas de Canadá. Nos jugamos la vida por un sitio que nunca había bajado nadie y la ruta quedó bautizada con nuestro nombre. Eso fue en 2007 y lo recuerdo como un hito en mi carrera. En el fútbol, me quedaría con un gol de chilena soñado, estilo Cristiano Ronaldo, espectacular. Fue en 1998 en un partido internacional.

¿Qué siente al impartir charlas motivacionales y que la gente se vea reflejada en usted?

Una energía especial. Es una pasada ver como hay gente que flipa con lo que le estás contando, que hay cosas que han aprendido y que pueden aplicar en sus familias, en sus vidas o con sus hijos. En cada lesión y enfermedad que he tenido, he obtenido una enseñanza y una madurez.

¿Llegó a pensar que el mundo del deporte se iba a acabar para usted con las graves lesiones y enfermedades?

Las lesiones y las enfermedades han sido parte de mi vida. Tengo unas 14 cirugías en concreto. Sin hacer mucho spoiler del libro, pero desde sufrir una afección relacionada con un tumor hasta romperme varias veces la rodilla. La más grave fue en la famosa Copa del Mundo donde me rompo absolutamente todo, incluso me desgarro y me arranco parte del gemelo, ligamentos, meniscos, todo, absolutamente todo. La primera valoración que me dicen es que me olvide de hacer deporte a nivel de élite e incluso deporte con amigos. Desde el primer momento, no me creí eso.

¿Cómo fue la recuperación de esa terrible lesión?

Después de decirme el médico en la primera valoración que me olvidase del deporte, me fui a otros dos especialistas más hasta que di con un especialista que me dijo que no me preocupase que creía que lo podíamos arreglar. En ese momento pensé, ves, al final buscando y buscando lo conseguí. Pero no solo logré recuperarme, sino que volví de nuevo al sueño que tenía, quitarme la espina del fútbol sala. Fiché por el Málaga sin dejar el snowboard profesional ni mis inquietudes empresariales. Fue un reto para mí.

¿De qué trata su libro ‘El método salmón’?

Pues el nombre hace referencia al arte de conseguir el éxito, aunque sea a contracorriente. Es decir, aunque en tu vida veas que tienes algo muy complicado por delante, yo no te garantizo que lo vayas a conseguir, que es lo que cuento en el libro, pero sí te digo que merece la pena intentarlo si tú realmente tienes pasión por hacer eso.

¿Por qué piensa que la gente debería de leer ‘El método salmón’?

El principal objetivo es intentar ser un poquito mejor cada día como persona, querer avanzar en tu vida. Es una especie de metodología con consejos que puede hacer que tu día a día sea más llevadero y, sobre todo, alcanzar todos esos objetivos que crees que son imposibles, para que veas que siempre se pueden alcanzar de algún modo.

¿Qué significa Málaga para usted?

Málaga es mi ciudad de adopción. Es el sitio donde a los dos días después de nacer en Madrid, mis padres me trajeron aquí y donde hemos residido en los periodos de vacaciones. Mi madre es andaluza, por lo que la sangre andaluza corre por mis venas. Desde que he tenido oportunidad ha sido la ciudad no solo donde he vivido muchos años, sino la ciudad donde pretendo vivir el resto de mis días. En cada viaje siempre echo de menos volver, sobre todo Benalmádena que es donde resido actualmente. Además, tuve la oportunidad de vestir los colores de mi ciudad favorita con el Málaga de fútbol sala, el blanquiazul. Para mí, Málaga lo es todo.