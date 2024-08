Azahara Muñoz levanta un primer mal día y se despide 13ª en París 2024

La malagueña Azahara Muñoz se levantó de un primer mal día de competición para finalizar decimotercera en el torneo femenino de golf de los Juegos Olímpicos de París 2024 con una tarjeta de 285 golpes y un -3 en el par del campo. Muñoz empezó el miércoles con un +6 que ha impedido saber haste hubiese llegado en la torneo de cuatro días que han disputado las participantes.

Muñoz, al finalizar su concurso en París, lamentó "haber empezado tan mal", con una vuelta de +6 el primer día de juego en Le Golf National.

"Estoy muy contenta por el rendimiento que he tenido, aunque también me da un poco de pena haberme quedado tan cerquita del diploma y no haberlo conseguido”, dijo Muñoz en declaraciones que difunde la Real Federación Española de Golf.

Al repasar su juego durante las cuatro joradas, la malagueña afirmó: "Después del resultado del miércoles, de 78 golpes, he realizado una remontada espectacular; he jugado muy bien desde entonces. Este campo es supercomplicado y superarlo ha sido estupendo".

Azahara Muñoz añadió que "nunca se sabe lo que hubiese pasado con un mejor resultado el primer día", cuando firmó un 78 (+6). "Todo ocurre por algo, y sí, fue una pena haber empezado tan mal, de perder opciones de hacer grandes cosas, pero estoy orgullosa de haber remontado como lo he hecho", agregó.

Tras el 78 del primer día, Muñoz firmó tres tarjetas de 69 golpes los otros tres días. La australiana Lydia KO se alzó con la medalla de oro con un -10, la alemana Esther Henseleit fue plata con un -8 y la china Janet Lin Xiyu bronce con un -7, en el formato Stroke Play, en el que se acumulan los golpes de los cuatro días de competición.

La otra española en liza, la navarra Carlota Ciganda, ha tenido una actuación muy gris en París, reconociendo que el campo la superó todos los días para acabar con un +13 y 301 golpes.

Muñoz no descartó su concurso en Los Ángeles 2028, los que serían los cuartos JJ.OO de la malagueña.