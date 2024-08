Viviana Marton, la taekwondista que celebró con la bandera de Canarias un oro que no cuenta para España

Ella es Viviana Marton, nació en Tenerife hace 18 años y celebró este viernes su oro olímpico con la bandera de Canarias. Compite en taekwondo, en la categoría de -67kg. y no, no representa a España. Su medalla fue para Hungría. Son pocos los aficionados que lo entienden y la razón no es más que una patada al deporte, y al taekwondo en concreto, español.

Viviana se ha criado en España. A los 12 años se mudó a Madrid junto a sus padres, de orígenes húngaros, y pasó a entrenar en el Club Hankuk, en San Sebastián de los Reyes. Una de sus compañeras es Adriana Cerezo, plata olímpica en Tokio 2020, y comparten entrenador, Jesús Ramal.

Tiene una hermana gemela, también taekwondista, que se llama Luana y en 2023 fue campeona del mundo de -57kg con apenas 17 años. Ella también compite para Hungría pese a que las dos se sienten canarias, como reflejó Viviana con la bandera que subió al tatami para celebrar su oro olímpico después de ganar a la serbia Aleksandra Perisic en dos asaltos (7-1 y 4-2).

Las hermanas, conocidas como las 'Golden twins' (las gemelas de oro), soñaban con formar parte del equipo español. Su máximo deseo era competir, y ganar, en una cita olímpica y todos en su alrededor sabían de su potencial a pesar de su juventud. Pero los responsables del taekwondo español no se acercaron a ellas.

Todo lo contrario ocurrió desde Hungría. A sabiendas de la posibilidad de reclutar a estas dos deportistas con potencial mundial, todo fueron facilidades para que pudieran competir bajo su bandera. También las ayudas que han ido recibiendo fueron clave y por eso acabaron compitiendo como húngaras, si bien toda su vida la han desarrollado en España.

No lo supieron ver en la Federación lo que sí vieron Ramal y Suvi Mikkonen, sus entrenadores. Fue durante una concentración en Tenerife. en una sesión abierta a la gente, cuando ambos técnicos toparon con estas dos joyas del taekwondo. Entendieron que lo que había que hacer con ellas era llevárselas a entrenar a Madrid bajo su tutela.

Pasaron unos pocos años, cuando las gemelas ya tenían 12, hasta que su padre contactó de nuevo Club Hankuk. Ahora sí, había llegado el momento de mudarse a la capital y apostarlo todo a la carrera de las niñas Marton, Viviana y Lua. El resto es historia.

Viviana llega a la cima

Viviana Marton llegó a París como una de las grandes potencias de su categoría. A lo largo de su precoz carrera ha logrado 48 medallas en 56 torneos. Eso equivale a un 89% de victorias en 166 combates. Es por tanto una taekwondista casi infalible que estaba llamada a tocar pronto la cima. Lo logró este viernes, con solo 18 años, en el Grand Palais.

Su compañera Adriana Cerezo tenía la misma edad cuando, hace tres años en Tokio, lograba también la gloria olímpica con una brillante plata. La taekwondista alcalaína, sin embargo, no pudo repetir podio en París pese a que llegaba favorita. Cayó en cuartos de final, protagonizando una de las grandes decepciones dentro de la delegación española en estos JJOO. Sí pudo conquistar el oro Viviana, pero fue otra medalla que se le escapó a España. Los motivos duelen.