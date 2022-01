El Trops Málaga vuelve a la senda de la victoria ante el Sant Quirze (28-18)

El Trops Málaga llegaba esta tarde al pabellón Fray Francisco Baños del colegio Los Olivos con necesidades, quizás urgentes, de conseguir la victoria y lo han conseguido. El herido fue el Sant Quirze, un rival directo aminorado por las cinco positivos en Covid-19 que causaron baja para el encuentro. Por lo que sin mucha lucha final y con una ventaja holgada (28-18), los blanquiazules han vuelto a la senda del triunfo para volver a subir posiciones en la clasificación de la División de Honor Plata.

Sin embargo, la sorpresa iba a saltar en el inicio con dos goles visitantes en los primeros minutos, pero nada volvió a ser como entonces. El Trops se impuso con solvencia en el marcador para liderar con Alberto Castro como abanderado de esa remontada inicial (6-2, minuto 8). Por lo que con el acierto ataque, la atención pasó a la defensa para crecer en la portería con un gran Jorge Oliva, que frenó cualquier intento del equipo catalán de volver a engancharse en el resultado.

Así que la ventaja se hizo estable y a partir del minuto 20 pasó incluso a ampliarse (12-7). No obstante, a pesar de las bajas en su plantilla, el Sant Quirze fue a más. Consiguió frenar a los blanquiazules en ataque y fue encontrando los espacios por los que entrar fácilmente hacia la portería contraria.

El desarrollo del partido no fue muy distinto. El Trops Málaga siguió viendo puerta con especial facilidad y acierto. Por lo que la ventaja continuó creciendo con un papel especial de Leonel. Esa circunstancia se sumó a que los rivales se encontraban negados de cara a puerta y hasta pasados los 12 minutos de la segunda parte no consiguieron anotar un gol. El partido estaba totalmente roto, pero los locales no frenaron en ningún momento. Aunque el portero rival sí que reapareciendo con el paso de los minutos (26-16).

Blanquiazules como Leonel, Melgar o Alberto Castro fueron protagonistas y necesitaban estos partidos para volver a recuperar la confianza tras tres derrotas consecutivas. Así que siendo muy válida la ventaja, Quino Soler dio relevo a las grandes figuras para seguir cargando de minutos al resto de sus jugadores. Por lo que el partido llegó a su final con un resultado de 28-18. La próxima cita será el Barça B, uno de esos encuentros que el Trops tiene aplazado por los positivos en Covid-19.

FICHA TÉCNICA

28. Trops Málaga: Oliva (p.), Leonel (4), Cabrera (1), Melgar (5), Portela (1), Zapico (2), Castro (5) –siete inicial–, Pablo Fernández, Kahr, Consuegra, Ariño (3), Gavañach (p.), Curro Muñoz, Armada (4), Vidal y Soler (3).

18. Sant Quirze: Esparza (p.), Estirado (1), Fernández, Daniel Navarro (6), Malid (2), Marc García (2), Berbel –siete inicial–, Barrera (p.), Sergi Navarro (3), Romero (1), David García, Serrano (2), Cordonet y Salvatella (1).

Parciales: 2-2, 6-4, 8-6, 11-7, 12-9, 14-11 (primera parte), 18-12, 20-12, 24-13, 24-12, 17-16, 28-18 (final).

Árbitros: Vicente Peris Orts y Manuel Mohedano Fernández, de las federaciones territoriales de Valencia y Castilla La Mancha, respectivamente. Excluyeron del Trops a Leonel, Curro Muñoz y Melgar, y del Sant Quirze, a David García, Cordonet y Esparza.

Incidencias: Partido de la jornada 13, disputado en el pabellón Fray Francisco Baños del colegio Los Olivos de Málaga ante unos 300 espectadores.

