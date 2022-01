El Costa del Sol Málaga tira de garra para vencer al Atlético Guardés (28-24)

Era el partido de la jornada y no ha decepcionado a nadie. No eran solo dos puntos, significaba alcanzar cierta ventaja con respecto a un competidor muy fuerte por esas cuatro posiciones de cabeza y hasta los dos minutos finales no se decidió nada. Con la lucha y el coraje de siempre, el Costa del Sol Málaga ha vuelto a ganar en casa contra el Atlético Guardés (28-24), un rival directo contra el que eran necesarios los dos puntos para coger distancia en la clasificación de la Liga Guerreras Iberdrola.

Era un encuentro fundamental entre dos grandes rivales y desde el principio las Panteras sufrieron. Anotar un gol se convirtió en un suplicio para ambos equipos en los primeros instantes. Las porteras se hicieron las protagonistas y la guardameta rival no encajó un disparo hasta casi llegados al minuto 5 por parte de Espe López (1-2). Sin embargo, una vez abierta la lata, los tantos locales comenzaron a caer de forma seguida para que a los ocho minutos ya estuvieran por delante en el marcador (5-4). Pero nada iba a ser fácil. Defender a Paula Arcos se hacía un mundo en cada posesión.

El ritmo del partido fue frenético. Los ataques se sucedían de forma vertiginosa y si frenar a la central del Atlético Guardés iba a ser complicado, que las gallegas cortaran los goles de Sole López tampoco iba a ser menos (cuatro de los ocho primeros fueron suyos). Las defensas se jugaban cada el físico en cada acción, fueron varias las exclusiones durante la primera parte. Entonces, en una de ellas, aprovechando esas ventajas, el Costa del Sol Málaga alcanzó la renta de dos goles (10-8, minuto 22:25). Y varias pérdidas rivales y una parada de Merche Castellanos en los segundos finales llevaron el partido al descanso con un resultado de 13-10.

La vuelta a la cancha iba a ser algo distinta y es que las Panteras iban a meter una marcha más que iba a ser diferencial. El ataque siguió siendo acertado, pero lo que mejoró con más notoriedad fue la defensa: menos espacios, más intensidad y más acierto en la portería para frenar el marcador en un 17-12 y obligar a José Ignacio Prades, también seleccionador nacional, a pedir un tiempo muerto en el minuto 39. Sin embargo, la reacción fue instantánea y Suso Gallardo volvió a frenar el partido en el minuto 45 porque la ventaja se había reducido a solo un tanto de diferencia (18-17) para acabar finalmente en empate.

Cada gol iba a ser un bálsamo de aire y desde entonces el partido entró en un intercambio de golpes y en sucesivas exclusiones que llevaron a una jugadora rival al banquillo durante cuatro minutos con roja directa. Esos instantes de superioridad fueron claves para que el Costa del Sol Málaga recuperara la ventaja de dos goles a falta de dos minutos. Y dos tantos de Rocío Campigli y Estela Doiro sentenciaron un encuentro (28-24) que sirve para que las malacitanas sigan ancladas a esa parte alta de la clasificación y coger cierta distancia con el Atlético Guardés, quinta plaza con 15 puntos. El próximo reto serán los octavos de la Copa de la Reina ante el Balonmano Zuazo.

FICHA TÉCNICA

Costa del Sol Málaga 28 (13+15): Merche Castellanos (portera), Isa Medeiros (4), Rocío Campigli (5), Estela Doiro (4), Silvia Arderius (2), Paula García (-) Sole López (9) – siete inicial – Virginia Fernández (pt), Espe López (3), Laura Sánchez (-), Sara Bravo (1), Almudena Gutiérrez (-), Daniela Jerónimo (-), Carla Barranco (-), Talita Alves (-).

Mecalia Atlético Guardés 24 (10+14): Carratú (portera), Arcos (6), Lima (2), Pessoa (4), Nieto (1), Moreno (5), Descalzo (2) – siete inicial – Sempere (pt), Santiago (1), Calzado (1), Pérez (2), Gómez (-), Sancha (-), Policarpo (-).

Árbitros: Sebastián Fernández y Alberto Murillo. Excluyeron por las locales a Estela Doiro, Rocío Campigli (2), Espe López (2) e Isa Medeiros; y por las visitantes a Lima (3) y Sancha.

Parciales cada 5′: 1-2, 5-4, 7-6, 8-8, 11-10, 13-10 – descanso – 15-10, 17-13, 18-16, 20-19, 24-23, 28-24.

Incidencias: Partido correspondiente a la jornada 12 de la Liga Guerreras Iberdrola disputado en el pabellón Ciudad Jardín (Málaga) ante unos 350 espectadores.

