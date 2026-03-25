De un 13,37 a un 5: estas son las notas de corte en la Universidad de Málaga para el curso 2026-2027

Imagen de archivo de un examen en la Universidad de Málaga.

Las claves nuevo Generado con IA El doble grado en Matemáticas e Ingeniería Informática tiene la nota de corte más alta en la UMA, con un 13,37. El Grado en Medicina requiere una nota de corte de 13,133 y Ciberseguridad e IA de 12,304. Carreras como Enfermería, Fisioterapia y Bioquímica superan el 11,5 de nota de corte. Las titulaciones con nota de corte más baja incluyen Periodismo y varias ingenierías, situándose en un 5.

En unos meses cientos de malagueños se enfrentarán a las pruebas de acceso a la universidad para poder hacerse con una plaza en su carrera favorita.

Para cada grado y doble grado de la Universidad de Málaga existe una nota de corte que marca las pautas a seguir para los alumnos que quieren comenzar sus estudios.

Las notas varían cada año, dado que las cifras provienen del último admitido en la titulación y son orientativas para los alumnos que quieran acceder el próximo año. Eso sí, en algunos casos las notas son las mismas o solo varían unas décimas.

Este año ya se conocen las notas de corte para el curso 2026/2027 y al igual que el curso pasado, hay dos titulaciones cuya media supera el 13 sobre 14.

La carrera de la UMA con la nota de corte más alta es el doble grado en Matemáticas e Ingeniería Informática, con un 13,37.

En segundo lugar, se encuentra el Grado en Medicina. Cuenta con una nota de corte de 13,133. La tercera es el Grado en Ciberseguridad e Inteligencia Artificial con un 12,304, seguida de Enfermería con un 12,182.

Por encima del 11,5 de media también están el grado en Fisioterapia con un 11,953; el doble grado en Ingeniería Mecánica y en Ingeniería en Diseño Industrial y Desarrollo del Producto con un 11,906; Enfermería con un 11,746 en Ronda y Bioquímica con un 11,666.

Además, un 11 de media también piden en el grado de Ciencias de la Actividad Física y del Deporte con un 11,494; en el doble grado en Ingeniería de Tecnologías de Telecomunicación y en Matemáticas 11,326 y en el doble grado en Ingeniería Eléctrica y en Ingeniería Mecánica 11,185.

En el otro extremo, en las carreras con notas de corte más bajas destaca el Grado en Periodismo, que vuelve a tener un 5. La rama de Filosofía y Letras también se mueve en esos números, al igual que grados de Ciencias como Ingeniería Telemática, Ingeniería Electrónica de Telecomunicación e Ingeniería de Sonido e Imagen, entre otras.