Los peques hacen grande la Semana Santa en el colegio El Divino Pastor de Málaga

Este Viernes de Dolores a las once y media de la mañana, tres nazarenos pegaban a la puerta grande del colegio El Divino Pastor de Málaga. Esta imagen no significaba más que otra cosa: la procesión salía a la calle un año más. Si no llega a ser por la pandemia, esta sería la 30.ª salida procesional del centro escolar. Debido a los años marcados por la Covid, esta ha sido la procesión número 28 de su historia.

Han pasado treinta años desde que una de las antiguas profesoras del colegio, Faly Vallejo, decidiera realizar unas imágenes de plastilina para incrustar el germen cofrade en el ambiente del colegio donde trabajaba. En aquel entonces, los alumnos solo recorrían los pasillos, de una esquina a la otra, con las imágenes sobre los hombros. Aquello solo fue el inicio de una brillante escuela de cofrades que este año ha sacado a la calle a un cortejo conformado por más de trescientos niños, que ha recorrido la barriada de El Torcal con sus dos pequeñas imágenes -ya son de madera-, el Santísimo Cristo del Colegio y María Madre del Divino Pastor, que son portados por los alumnos y alumnas de cuarto de la ESO.

El mar de túnicas brillantes de color celeste y verde anuncia siempre el inicio de la Semana Santa de Málaga en la calle Gaucín de la capital. Entre el público que ha acompañado al Santísimo Cristo del Colegio y María Madre del Divino Pastor, muchos padres y madres sonrientes, que sacaban fotografías a sus hijos, pero también vecinos del barrio, a los que les "alegra mucho" ver la ilusión tan bonita que tienen los alumnos del colegio cada Viernes de Dolores. "Es una tradición muy bonita más allá de lo cofrade que seas. Yo cuando no trabajo de mañana siempre me escapo a verlos a todos. Irradian ilusión. Además, la procesión es cada vez más completa. Mi hija salía siempre cuando fue alumna del colegio y desde entonces han ido añadiendo muchas cosas", ha contado Susana, una de ellas, con una sonrisa.

No falta nada en el cortejo gracias al empeño de profesores, alumnos y familiares. Nazarenos, mantillas, soldados romanos, marineros, guardias civiles y hasta un escuadrón de legionarios y legionarias que hicieron las delicias del público realizando maniobras durante todo el recorrido y cantando El novio de la buena muerte. "La Cuaresma ha sido muy especial para nosotros. La vivimos intensamente dentro del colegio con pruebas de túnicas para nazarenos y todos los trajes de los integrantes de cada una de las secciones. También entregamos las tarjetas de salida. 'La pequeña Semana Santa' es muy grande porque participa toda la comunidad escolar de forma voluntaria", han indicado desde el colegio. Así, añaden que lo mejor de esta actividad es que crea "una escuela de valores donde ha de primar el respeto, el amor, la empatía y la solidaridad con los demás".

Aunque parezca que en este tipo de procesiones los niños son los protagonistas, el calor y sus estragos les restaron atención. Nazarenos y mantillas bebiendo agua tras el capirote y parte del público abanicándose -algunos tuvieron que ser atendidos por los sanitarios- conformaron la estampa de la mañana de este caluroso Viernes de Dolores en la que los termómetros marcaban los 30 grados en la capital.

Estrenos

Como si fuese una cofradía agrupada, ellos también tienen estrenos cada año. Tal y como ha informado Pilar Élices, una de las responsables de la procesión y profesora del colegio, es la primera vez que se engalana la entrada del centro con reposteros para la salida procesional. Estos han sido confeccionados por Cecilia Fernández, una madre del colegio. "Estos llevan el escudo de la cofradía, uno de ellos bordado incluso", ha declarado Élices.

Respecto a la banda de música, su director, el profesor Juanma Peso, reconoce que "es un estreno en sí misma". "Tras la pandemia hemos tenido que formarla casi entera de nuevo con algunas antiguas alumnas que tocan en otras bandas profesionales. Somos 100 músicos y esperamos seguir mejorando el año que viene", ha expresado.

Así, también estrenan equipos de romanos, tricornios para los guardias civiles, un tambor para los legionarios y, como cada año, el cartel de salida, realizado por la alumna María Artacho. De igual forma, también es una novedad que todas las mantillas y algunos de los más pequeños nazarenos lleven un clavel blanco en la mano. "Además, por primera vez en la historia del colegio hay petalada en el encierro", concluye. Sin duda, todas estas novedades hacen que cada vez más niños se animen a formar parte de su escuela cofrade, una de las más destacadas de los colegios de Málaga oeste.

