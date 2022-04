5 tiendas de Málaga donde hacerte con tu ‘cofrade pack’ al mejor precio

Ahora sí que sí: el momento que los cofrades de Málaga llevan esperando con comprensible desesperación más de dos años ha llegado: la Semana Santa vivida a pie de calle, y no sólo de puertas para dentro. La Semana de Pasión que con mayor pasión se vivirá en muchas décadas.

Y no es para menos, ciertamente: después de todo lo vivido estos años, desde que la Covid llegó para ponerlos la vida patas arriba y hacernos ver la mundanal realidad con otros ojos, hay mucho por lo que agradecer y mucho por lo que suplicar. Algo que el ciclo litúrgico que mejor juega con los tiempos viene que ni pintado para recordarnos que el renacer está a la vuelta de la esquina.

Y escribiendo de recordar: ¿te has acordado de comprar todo lo necesario para que tu Semana Santa 2022 salga a pedir de boca? ¿Tienes las velas? ¿El capirote nuevo? ¿Los guantes?… ¿No? Ay, alma de cántaro, menos mal que EL ESPAÑOL de Málaga te echa un capote y te lista las mejores tiendas de la ciudad donde comprar todos tus enseres cofrades. Ya seas un nazareno, un hombre de trono o vistas mantilla: ¡corre, inconsciente, que el Domingo de Ramos está ahí mismito!

F. Ojeda

En el número 8 de calle San Juan, ubicada en pleno centro histórico, nos topamos con una tienda especializada en artículos religiosos: F. Ojeda. Esta tienda es de las más tradicionales de la capital. Tanto, que su actual propietario es descendiente de Miguel Ojeda Torrecillas, dueño de la fábrica más antigua de cera de España, La Custodia, que suministraba a la Casa Real Española y que, por tanto, tuvo el honor de ser visitada por la reina Isabel II.

El nazareno preside el balcón de Ojeda.

F. Ojeda ofrece todo tipo de artículos e imaginería religiosa, ya sean para Navidad, para las primeras comuniones o para la Semana Santa: capirotes, incienso, carbón, campanas para trono, bastones, navetas, tulipas, incensario, cíngulos, guantes, cera, peinetas, broches, etc., etc., etc.

Esta tienda es bien fácil de localizar ya que sobre ella un nazareno vigila la llegada de la Cuaresma y de los nazarenos a las calles malagueñas.

Valentii

Un poco más hacia el mar, en la misma calle San Juan, pero en el número 34, está la tienda Valentii.

Llamada Valentii Velas ofrece una gran variedad de artículos de decoración pero con una temática cofrade, así como elementos puramente semanasanteros y religiosos.

Los escaparates de Valentii no dejan indiferente a nadie. Valentii

El local no tiene pérdida gracias a sus grandes escaparates donde una cuidada decoración llama la atención de propios y extraños al pasar por delante de él.

Nazareno de Málaga

En dirección contraria, hacia el número 2 de calle Carretería, la tienda Nazareno de Málaga deja muy poco espacio para las dudas con su nombre.

Este comercio nació en 1998 con el fin de cubrir las necesidades de los mundos religioso y cofrade de la provincia, de modo que se especializó rápidamente en artículos litúrgicos.

La calle Carretería tiene su propia tienda cofrade. Nazareno de Málaga

Imágenes religiosas de todo tipo en distintos materiales y tamaños, así como velas, inciensos, carbones, belenes y sus complementos, capirotes de cualquier tipo, martillos y campanas, cruces, medallas, llaveros, estampas… vamos, de todo. Incluso coronas de espinas reales.

Fernández y Frías

Otra tradicional tienda cofrade es la mercería Fernández y Frías en el 3 de Molina Lario, junto a la Catedral.

Con una trayectoria comercial de más de medio siglo, este negocio se ha situado por su profesionalidad, compromiso y formalidad como una de las tiendas preferidas para todos los cofrades de la provincia, que vienen expresamente a buscar los productos ofrecidos por Fernández y Frías.

En la variedad está el gusto. Fernández y Frías

Esta dilatada trayectoria ha hecho posible que a día de hoy no sólo proporcionen accesorios y artículos de pasamanería y mercería, sino que haya aumentado su stock hasta contar con la mejor relación calidad-precio en productos como banderas, instrumentos, efectos militares, artículos para cofradías y hermandades, y para todo tipo de eventos y celebraciones.

Cerería Zalo

Por último, pero por mera cuestión abecedárica, la Cerería Zalo nos ofrece, en el 10 de calle Santa María, un servicio especial para los malagueños y visitantes que quieran adquirir un artículo cofrade o religioso.

Así, desde hace más de 25 años, Cerería Zalo ofrece su experiencia que se remonta en realidad al siglo XVIII, siendo una familia de extensa tradición quien regenta el negocio. Y es que aunque Zalo es una empresa fundada por Miguel Ignacio Gonzalo Ojeda en los años 80, la tradición se remonta mucho más atrás.

Nacho González, de Cerería Zalo, junto a unos capirotes.

De hecho, la experiencia de sus encargados es buena consejera a la hora de, por ejemplo, elegir qué tipo de capirote es la mejor opción para salir en procesión de la manera más respetuosa posible.

