Málaga reabrirá la obra de Carretería tras Semana Santa para arreglar el problema con un arquetón

Las dificultades que el Ayuntamiento de Málaga se ha encontrado en los últimos meses en la obra de transformación de la calle Carretería, hasta el punto de ponerse en duda el paso de las procesiones de Semana Santa frente a la Tribuna de los Pobres, parecen definitivamente resueltas. Al retraso acumulado en el normal desarrollo de la reurbanización de la vía se han sumado estas semanas la falta de suministros, como consecuencia de la huelga de transportes, y la imposibilidad de avanzar en el tajo por las lluvias. Todo ello unido ha ralentizado de manera evidente la actividad en un eje clave en el itinerario de los recorridos procesionales.

Pese a la complejidad, el acelerón dado por la Gerencia de Urbanismo y la empresa contratada para la labor permiten disipar cualquier sombra de duda sobre la disponibilidad de Carretería desde el mismo Domingo de Ramos, cuando echa a andar la Semana Santa. Muestra de ello es la extensión este lunes de la capa de asfalto en la primera parte de la vía. En concreto, el tramo que conecta el inicio de Carretería con Postigo de Arance ya cuenta con su correspondiente capa de betún, por lo que finalmente las cofradías no tendrán que pasar sobre la zahorra. "Nuestro objetivo es que este miércoles estén casi todas las actuaciones listas y tener algo de margen por si hay que terminar algo", ha explicado a EL ESPAÑOL de Málaga el concejal de Ordenación del Territorio, Raúl López.

El edil admite que si bien los avances han permitido adecuar el escenario para no entorpecer los recorridos procesionales, una vez superado el Domingo de Resurrección, los operarios tendrán que volver parcialmente el tajo ahora cubierto para completar el arreglo de la arqueta soterrada 15 metros que hay en ese punto.

La Tribuna de los Pobres fue el primer punto de caliente de todo este proceso, tal y como adelantó este periódico el 1 de febrero, al ser la zona donde se ubica una hinca procedente de los tubos que transportan aguas pluviales del colector histórico de Carretería-Álamos y que proceden del arroyo del Calvario y de calle de la Victoria. Pese a no estar culminada esta cuestión, los operarios han tenido que soterrar el espacio para asegurar el tránsito en los próximos días.

Tramo que conecta la Tribuna de los Pobres con Cisneros. Sebastián Sánchez

Otro aspecto destacado por el concejal de Ordenación del Territorio es que, "en principio", las escalinatas de la Tribuna de los Pobres no estarán habilitadas para que el público vea el paso de las procesiones. Y ello porque todavía quedan partes sin acabar y habrá vallas delimitando el espacio de obra. No obstante, el edil apunta que la decisión final dependerá del área de Seguridad y de la Agrupación de Cofradías. Lo que sí se va a garantizar es una especie de corredor peatonal de norte a sur para que el público pueda cruzar.

Este desajuste en el calendario inicial se suma a la parte que conecta Puerta Nueva con Cisneros. Tal como explicó el alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, tras la reunión con las cofradías, las calzadas "no podrán usarse". Sobre ello, López ha precisado que esta zona irá acabándose en paralelo a la arqueta de la Tribuna de los Pobres. "Las aceras del tramo que une con Cisneros sí estarán listas, pero no la parte central de la calzada, que se queda inutilizada", ha afirmado.

Cofradías y Carretería

La primera hermandad en decidir no pasar por Carretería fue la Pollinica. Los primeros indicios que no daban total seguridad fueron suficientes para que la cofradía de los niños no quisiera arriesgarse. De cualquier modo, la decisión de esta hermandad no afectaba a las demás de su día. Otra hermandad que ha declinado pasar por esta vía es la de los Gitanos, que prefiere no transitar en una zona sin público como la Tribuna de los Pobres.

Este cambio tampoco afectaría de manera directa a otras cofradías del Lunes Santo. En total, y según los últimos itinerarios publicados por la Agrupación de Cofradías, 15 hermandades tienen previsto su paso por Carretería y la Tribuna de los Pobres: Lágrimas y Favores, Prendimiento, Crucifixión, Estudiantes, Rocío, Nueva Esperanza, Rescate, Sentencia, Paloma, Rico, Cena, Viñeros, Zamarrilla, Mena y Piedad.

