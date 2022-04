Urbanismo de Málaga da los primeros pasos para desmontar la pérgola junto a la iglesia de Santo Domingo

Tomada la decisión de retirar la pérgola instalada junto a la iglesia de Santo Domingo, catalogada como Bien de Interés Cultural (BIC), queda por saber qué pasos va a dar el Ayuntamiento de Málaga para ejecutar la petición transmitida por la Consejería de Cultura. El concejal de Ordenación del Territorio, Raúl López, ha confirmado a EL ESPAÑOL de Málaga que ha pedido a la empresa responsable de los trabajos, Obras Verosa, "opciones de actuación".

"Hay que saber cómo la vamos a sacar de allí, si la vamos a cortar, si hay que desmontar… No tengo ni idea, por eso hemos decidido hablar con la empresa, porque no se trata de llegar con una radial y cortarla por la base", ha explicado, apuntando incluso la necesidad de tramitar "un precio contradictorio" por tratarse de una intervención que no estaba prevista en el contrato existente.

El procedimiento que ha de seguirse ahora obliga a demorar algunos días el paso definitivo. ¿Podrá estar retirada antes de Semana Santa? Conforme a las explicaciones del edil, la respuesta al interrogante queda en duda.

De hecho, parece más posible que la pérgola forme parte del paisaje de la Plaza de Santo Domingo durante la Semana Santa. Este es justamente el espacio donde se celebra el tradicional acto de la Legión en homenaje al Cristo de la Buena Muerte de la Cofradía de Mena el Jueves Santo,

López, en cualquier caso, opta por la prudencia a la espera de tener las conclusiones del informe solicitado. "Todo tiene su tiempo", ha remarcado. Del pronunciamiento final de la empresa podrá concretarse si es o no posible reutilizar la estructura de la discordia en algún otro emplazamiento de la ciudad.

Los trabajos en Santo Domingo, que forman parte de un proyecto más amplio que incluye la Plaza de los Filpenses, arrancaron formalmente a mediados del pasado mes de noviembre. Casi seis meses después, la actuación, que afecta a una superficie de unos 8.000 metros cuadrados, sigue pendiente de quedar concluida.

Proyecto completo

El ámbito de intervención incluye las plazas Religiosa Filipense Dolores Márquez, de la Legión Española y de Fray Alonso de Tomás. El coste de la operación, según los datos de la adjudicación, ronda los 933.000 euros, siendo el plazo de seis meses.

La actuación programada, atendiendo a los informes de los técnicos municipales, busca renovar un espacio urbano "de paso" que suele estar vacío prácticamente todo el año, "llegando al lleno más absoluto el Jueves Santo, cuando la Legión realiza el traslado para sacar al Cristo de la Buena Muerte por las calles de Málaga".

El objetivo no es otro que recuperar la calidad urbana y su ordenación, al tratarse de un emplazamiento "devaluado por el clima de deterioro social entre vecinos y visitantes, para transformarlo en otro de mayores oportunidades y calidad". Y para ello se apuesta por una rehabilitación que haga de estas plazas un entorno "amable, protegido del sol con mobiliario urbano accesible y disfrutable por todos".

En este sentido, se proponía la instalación de tres conjuntos de pérgolas, de 4 metros por 8 metros, bajo las que se instalarán bancos y fuentes bebedero. Una de ellas, la de la iglesia, será eliminada. También habrá una zona de juegos infantiles en la Plaza de la Religiosa Filipense Dolores Márquez. Y en la Plaza de la Legión habrá una fuente ornamental de 8 metros de diámetro.

