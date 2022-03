El manifiesto por el cambio en el Carnaval de Málaga alcanza los 500 apoyos en una semana

Los carnavaleros malagueños siguen luchando por su fiesta y no despegan el ojo de su objetivo: provocar un cambio en la entidad organizadora de la fiesta, la Fundación Ciudadana Carnaval de Málaga, de la que denuncian falta de democracia.

Indignados en casa en pleno sábado de carnaval, cuando no hubo ningún acto oficial por parte de la Fundación, unos cuantos mensajes fueron suficientes para poner las primeras piedras de un movimiento que aseguran que ya es "imparable".

"Esto ya no lo para nadie, nosotros vamos hacia delante por el futuro del carnaval", expresaba este martes Carlos Pariente, uno de los portavoces del movimiento 'Un carnaval de todos', promovido por la Asociación de Carnavaleros Malagueños y la Asociación de Autores del Carnaval de Málaga.

Casi medio millar de personas han firmado el manifiesto en tan solo una semana y la Asociación de Carnavaleros Malagueños ya supera los trescientos socios. Estas cifras denotan que el movimiento está teniendo el apoyo de aficionados y carnavaleros malagueños. Todos los grupos de la provincia de Málaga a excepción de uno se han sumado a firmar este manifiesto.

Así, tras la primera reunión, celebrada hace tan solo una semana, miembros de la murga de Ronda y de Estepona se adhirieron al manifiesto, por lo que el interés por el movimiento va más allá de los grupos de la capital.

En la reunión celebrada este martes se anunció que el pasado fin de semana los portavoces del movimiento, Carlos Pariente, Luis Bermúdez y Jesús Gutiérrez se reunieron con la concejala de Servicios Operativos y Fiestas, Teresa Porras. "Nos hizo llegar que el Ayuntamiento va a mediar en una reunión a tres para lograr alcanzar un acuerdo tras trasladarle nuestras sensaciones", expresan los carnavaleros.

Desde ambas asociaciones insisten en que no buscan ninguna "negociación". "Somos un movimiento con un manifiesto que, o lo tomas o lo dejas, no hay más, queremos democratizar la fundación y elegir desde nuestras asociaciones a través de una votación las personas que deben estar dentro de ella", explican. Así, van a luchar, como explican en el manifiesto, por lograr la mayoría dentro de la fundación (51%). "No vamos en contra de nadie. Queremos trabajar juntos", añaden.

Tras reunirse con Porras, los portavoces recibieron un mensaje de Belén Caballero, actual responsable de Relaciones Institucionales de la Fundación Ciudadana Carnaval de Málaga para reunirse el próximo martes 22 de marzo. Según han afirmado en la reunión, argumentan que será ese día porque "es cuando más podrán estar presentes".

Con vistas a esta cita, Jesús Gutiérrez, en nombre del resto de portavoces, han hecho hincapié en que si la figura de alguno de ellos no goza de la confianza de algún carnavalero, "estamos dispuestos a dar un paso al lado para que se ponga al frente quienes se decidan, pero eso sí, el movimiento tiene que seguir hacia delante sí o sí. Es ahora o nunca".

Aclaran que "no tenemos nada que esconder". De hecho, no tienen problema para atender a los que no puedan acudir a algunas reuniones para mantenerlos al tanto de la última hora del movimiento y están dispuestos a hacer todas las reuniones que hagan falta. "Así debería ser nuestro carnaval, esto es vuestro, vamos todos en el mismo barco. El movimiento ha de seguir hasta el final", zanjan.

