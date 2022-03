Los carnavaleros de Málaga se plantan ante la Fundación: no participarán en sus actividades

No ha pasado mucho tiempo. Con la resaca del entierro del boquerón, los carnavaleros malagueños se han reunido este martes en la Asociación Puerta Málaga para una "reunión de carácter informativo y aclaratorio". De dicha reunión ha salido un manifiesto común "con más de 150 adhesiones" en las primeras horas, según los organizadores.

El manifiesto es claro y directo: "Manifestamos nuestra decisión de no participar en ninguno de los actos organizados por la Fundación Ciudadana del Carnaval de Málaga (FCCM) para el próximo año 2023", una decisión "meditada y decidida por mayoría" está avalada por los principales actores de la fiesta carnavalera.

El escrito, al que ha tenido acceso EL ESPAÑOL de Málaga, presenta una serie de motivaciones encabezada por la afirmación de que, según los firmantes, el presidente de la FCCM, Rafael Acejo, ha incumplido su compromiso "para la apertura general del Patronato de la FCCM que permita el ingreso de nuevos miembros en dicho ente, que puedan convertirse en miembros de pleno derecho, con voz, voto y potestad para democratizar de una vez por todas esta institución".

También se critica el modelo de elección y hablan de una "ausencia de democracia" en la Fundación, "ya que los miembros no son elegidos de manera democrática, dicho modelo está caduco después de 20 años" y añaden que "todas las decisiones importantes como fechas de celebración, recintos y demás eventos se fijan de manera unilateral, sin ningún consenso con los participantes".

En los siguientes puntos, los firmantes del manifiesto hablan de "falta de transparencia y continua opacidad con los ingresos obtenidos gracias a la actividad artística de las distintas agrupaciones de canto participantes y demás colectivos", así como de la "ausencia del presidente de la FCCM en todas las reuniones con las agrupaciones y distintos encuentros con las asociaciones carnavaleras".

Creen, además, que existe una "falta de consenso a la hora de elaborar un proyecto en común para las futuras ediciones de nuestra fiesta" y que la FCCM carece "de un plan de comunicación y marketing acorde a la profesionalización que experimentan y demandan los distintos participantes de los distintos concursos y eventos programados en la calle".

En los tres últimos puntos del decálogo, los firmantes del manifiesto afirman que no existe un proyecto para "fomentar la cantera en colegios, institutos y universidades, una petición demandada desde hace más de una década", señalan la "bajada de asistencia a las distintas sesiones del concurso de manera progresiva sin publicidad o alternativa para paliar dicha pérdida" y la "falta de propuestas de actividades alternativas al sábado de carnaval y no fomentar actividades durante los días laborables de la semana blanca".

Así, los firmantes solicitan al presidente la inclusión inmediata dentro de la junta directiva del patronato de la FCCM de representantes elegidos democráticamente por la Asociación Carnavalesca de Autores Malagueños (ACAM) y por la Asociación de Carnavaleros Malagueños (ACM). Debiendo ser el número de estos representantes superior al 50% de la composición de dicha junta. Así, deberá haber dos representantes de autores (uno de comparsas y otro de murgas y cuartetos), uno de agrupaciones infantiles y otro de juveniles, también representantes de los ejecutantes de compara y de murgas y cuartetos así como de los representantes legales de los grupos de canto. Por otro lado, han de incluirse también representantes de la dirección escénica, de los dioses/as o drags, de los grupos de desfile, de los aficionados y de las juntas de la ACAM y la ACM.

Así, exigen "articular la reforma necesaria de los estatutos de la FCCM para que estos miembros, además de voz y voto, tengan pleno derecho como miembros de la FCCM, interviniendo de manera activa en la gestión del proyecto integral de los carnavales venideros, así como del presupuesto anual de gastos e ingresos. Estos miembros deben tener, si así lo desean opción para ser elegidos para presidir la Fundación".

En ese sentido, "los miembros designados para representar a dichos colectivos tendrán derecho a acceder a la documentación, actas y demás disposiciones legales de la Fundación y asimismo, se someterán al deber legal de compartir con los distintos colectivos cualquier información que le sea requerida por parte de los representantes".

El manifiesto indica, además la aclaración de que "dicha petición es irrenunciable para que podamos ceder en nuestra decisión de no participar en los actos organizados por la FCCM".

Los firmantes del manifiesto promovido por la ACM y la ACAM negociarán estas medidas designando a representantes que "integrarán una mesa negociadora que desde hoy se pone en manos de la FCCM para tener la primera reunión con el fin de llegar a un acuerdo sobre nuestras pretensiones".

En cuanto a la dimisión del actual presidente, Rafael Acejo, indican que "no implicaría un cambio en nuestras peticiones ya que en este manifiesto queremos dejar claro que no estamos en contra de ninguna persona, solo nos mostramos disconformes con el sistema de gestión interno y estatutario que tiene desde hace años el Carnaval de Málaga y creemos urgente un cambio en su gestión por el bien del futuro de la fiesta".

El manifiesto concluye con una nota positiva y es que en caso de que no se aceptaran las peticiones de los firmantes y no participaran en las actividades de la FCCM, no implicaría que no hubiera fiesta: "Garantizamos a la ciudad de Málaga y a los aficionados que haremos Carnaval el próximo año", aunque hablan de otros formatos.

Por último, los firmantes del manifiesto indican que "en los próximos días se solicitará una reunión con la concejal de Fiestas del Ayuntamiento de Málaga, Teresa Porras, para intercambiar impresiones sobre la organización del carnaval".

