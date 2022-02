COACMLG 4ª preliminar: Somos ricos por poder disfrutar de nuestro carnaval (y de este nivel)

Este miércoles se celebraba la cuarta preliminar tras un día de parón en el Teatro de la ESAD. La noche fue una de esas que echábamos de menos, con un poquito de todo. Una noche donde las murgas brillaron. Vimos al Chino y a Merchán en todo su esplendor y eso que solo era una preliminar.

Fue una noche de cambios ya que la murga 'Mira por donde pisas' y el cuarteto 'Los okupas', ambas del mismo autor, decidieron no actuar en Málaga al pasar a semifinales en el concurso de Córdoba. En su lugar, salieron los pequeños de Paqui Prieto con su antología '30+1 Imparables', que demostraron su arte sobre las tablas engalanados con chisteras, tirantes y camisetas conmemorativas. Todo un atraco, porque no pensaban actuar en el teatro, pero los niños y Paqui jamás tienen un no por respuesta.

Paqui Prieto lleva desde 1992 haciendo un poco más bonito nuestro carnaval de la mano de los niños. Del grupo han salido grandes intérpretes y guitarras de nuestro carnaval, por lo que Paqui es una de los pilares fundamentales que afianzan el futuro de nuestro carnaval. Gracias siempre, Paqui.

Líbranos del mal

Una comparsa femenina repleta de voces clásicas de la fiesta. Sonaron genial estas juezas que trajeron a las tablas de la ESAD un repertorio completísimo de principio a fin. Llevaban componentes de sobra, suponemos que por miedo a poder quedarse fuera en caso de brote. Así, se iban turnando en algunas partes del repertorio para no superar el tope de componentes permitido.

El pasado 5 de febrero en la presentación de 'Los Patronos' actuaron y expresaron que tenían varias bajas y muchas estaban constipadas, pero en la actuación han sonado de maravilla. Dirigidas por Manuel Ortega, otro gran profesional del Carnaval de Málaga, no nos extraña absolutamente nada. En sus filas, además, Beatriz González o Lorena Montilla, viejas conocidas del Dios Momo.

Bonitos y bien cantados los dos pasodobles, al tipo y primer dardo al presidente de la Fundación Ciudadana del Carnaval de Málaga, Rafael Acejo, en uno de los cuplés. Le dicen hasta luego y le recuerdan todo lo bueno que ha hecho quedándose en silencio en gran parte de la pieza musical.

Una delicia el estribillo: "Siempre me queda el consuelo que ni el poder de los tribunales pueden hacer prisioneros a nuestros benditos carnavales y si mancharon tu nombre, te juro que yo no lo sabía. Ay, si me llego a enterar, que si me llego a enterar, otro gallo cantaría". Dignas merecedoras de un puesto en semifinales.

¿Te imaginas...?

Hace unos meses la Murga de Merchán cambiaba en redes su foto de perfil para poner una imagen del perro de la Dama y el Vagabundo. Era un spoiler. Mientras que muchos creían que nos iban a trasladar al mundo Disney, Merchán preparaba su tipo de vagabundo que por casualidad encuentra un boleto premiado en el suelo y se hace millonario.

El personaje va creciendo a lo largo de la actuación hasta el punto de que arrasa con El Corte Inglés y sus manos se llenan de oro y se abrigan con bisón. La Murga de Merchán es todo un espectáculo en el escenario, por su actitud, por esa musicalidad tan de ellos y por esas coreografías que podrían realizarse en una clase de Zumba. Tienen un estilo único.

Pese a ello, escuchando la presentación y los pasodobles, ambos serios, a veces, si no llega a ser por el tipo, parecía que estábamos escuchando una comparsa. ¡Qué bien cantada está este año! Y eso que han tenido cientos de problemas para ensayar. En una conversación con EL ESPAÑOL de Málaga Miguel Ángel Merchán confesaba que se veía ensayando a la intemperie en el recinto ferial... Si lo llegan a hacer hubiesen estado totalmente metidos en el tipo desde el ensayo y habrían trabajado literalmente el personaje, pero finalmente lograron conseguir un lugar donde cantar sin pescar una pulmonía.

Respecto al repertorio, destacables esos preciosos pasodobles. El primero a los barrios, a los que no se les suele cantar tanto, y el segundo sobre un niño que quiere disfrutar del sábado de carnaval disfrazado con su padre, que no sabe cómo decirle que por el Vía Crucis no se celebrará. "No llores, venga, y ponte tu disfraz. Ni por treinta monedas vendo yo tu sueño, y vámonos al centro que hoy es Carnaval", cantan en el remate. Una joya, al igual que un popurrí divertidísimo marca de la casa.

El grupo, además, ha sido uno de los primeros en hacer cuplés de ultimísima hora. Le han dedicado uno a la caída del Elton, que después de trabajar tanto los 'golpes' de humor para su cuarteto, acabó pegándose el golpe él y levantó al teatro. A ver qué nos tienen guardado para el Cervantes, que seguro que no será poco.

IndependenZia

Independentistas andaluces que llegan de Santa Fe (Granada). Ahora se llaman IndependenZia, pero por error, se presentaron al concurso como 'La Comparsa de Agustín Sánchez', algo que causó sensación. Los chavales lo intentan y se agradece que grupos como este vengan a sumar a nuestra fiesta pese a lo difícil que ha sido preparar los repertorios este año.

Sin embargo, es cierto que hubo fallos de afinación. Quizás por ello cantaban tan juntos, para ganar seguridad y escucharse mejor. Pero no fue suficiente. Sin embargo, lo que más chirriaba del grupo eran algunas incongruencias como las de los cuplés. En ambos, mandan a los sevillanos "a tomar por culo", pero en la presentación cantaban a la unión de las provincias andaluzas e iban de andalucistas. Algo no cuadraba.

A todo ello se suma a que han tenido la mala suerte de que la idea principal del tipo, en líneas generales, coincidía con 'Matria', la Comparsa de Málaga, que ha sido todo un éxito mediático en las últimas horas generando comentarios de personalidades como Teresa Rodríguez o Manu Sánchez. Que lo sigan intentando, que quien la sigue, la consigue. Es más fácil quedarse en casa que salir a las tablas y vosotros lo habéis hecho, encima en una ciudad que no es la vuestra.

Luzifer

Otra de las murgas esperadas en la noche del miércoles. La Murga del Chino es sinónima de humor fino e inteligente cargado de ironía desde que se abre el telón hasta que se cierran. Este año gozan de un equipo de primera con Roma, Yuyu o Chipi, que disfrutaron de lo lindo sobre el escenario y lo trasladaron al público del teatro y a los que lo vieron desde casa.

El tipo en sí es un señor muy chulo, director de una eléctrica que vive con el objetivo de pegarle un sablazo a todo el que pueda. De hecho, de su casco salen dos cuernos que le hacen convertirse en 'Luzifer'. Juegan muy bien con el personaje, que podría ser la segunda parte de los 'Másters al sol' con esto de las puertas giratorias.

Para tirarse es el estribillo de esta murga, ligado con la Semana Santa de Málaga: "Lo mismo que la Servitas, tú te vas a ver en tu casa alumbrándote con velas y apagando por donde pasas". Tiene pinta de que es uno de esos estribillos que acaban cantándose en la calle bien alto.

De los pasodobles, divertidísimo el segundo donde hablan de la vida sexual de sus vecinos de al lado. "Si estando en confinamiento ellos por la tarde lo hacían a diario, yo de mi balcón aplaudía a ellos en vez de a los sanitarios", rematan. En los cuplés cantan a un niño al que le encanta comer y odia hacer deporte, por lo que tienen que untarle Nutella en el balón, y a una pelea entre un conductor y un gorrilla. El Chino es de crecerse en semifinales y tiene pinta de que lo va a hacer. Enhorabuena.

