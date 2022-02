Cuando Picasso ilustraba vinilos: una exposición en Málaga desvela la historia de la cultura popular

A pesar de los malos tiempos para la música en su formato físico, la pasión por los vinilos parece estar más viva que nunca. Todavía hay quienes disfrutan escuchando canciones en el tocadiscos. Algunas de las portadas de estos discos de vinilo son además auténticas obras de arte y como tal están elaborados por fascinantes creadores como Picasso, Dalí, Andy Warhol, Miró, Banksy o Basquiat.

El Museo de la Ciudad de Fuengirola exhibe una exquisita selección de portadas de discos en el formato con olor a acetato hasta el 24 de abril. Arte en el vinilo reúne 350 obras de la exclusiva colección Chambao, de las cuales hay vinilos, cedés, casetes, revistas y libros. La muestra funciona como un viaje por historia de la rica cultura popular en el siglo XX en un momento donde reinan las plataformas, lo digital y las listas de Spotify.

La muestra, comisariada por el fotógrafo Antonio Lafuente del Pozo, hace escala en el municipio malagueño tras pasar por la Sociedad Económica de Amigos del País y el Museo de Arte de Les Escaldes-Engordany de Andorra. La exposición cuenta con portadas de vinilos firmadas por artistas tan conocidos dos como Picasso, Ceesepe, Ouka Leele o el mismísimo Andy Warhol. El público interesado también podrá disfrutar de un amplio programa de actividades paralelas.

Arte en vinilo tiene como objetivo, cuentan sus organizadores, "mostrar la interesante relación que existe entre la práctica artística y la música a través de las portadas de discos de vinilo que, desde los años cuarenta del siglo pasado, experimentaron una gran evolución". "Aquella relación se desarrolló como inspiración mutua, colaborando en carátulas de discos, si bien también en cartelería y videoclip", detallan.

Una carta de presentación

La Colección Chambao reúne portadas de discos muy artísticas y universales publicadas entre 1939 y la actualidad, poniendo especial atención a Picasso, Lorca y Warhol. El espectador hará un recorrido ecléctico y nostálgico por la historia de la cultura popular del siglo XX. "Antes las portadas eran la carta de presentación de los vinilos. Hay diseños atrevidos, desinhibición, creatividad", señalan.

Actualmente son auténticos objetos de culto que recuerdan los grandes éxitos de bandas y músicos como The Beatles, The Rolling Stones, Joni Mitchell, David Bowie y Patti Smith. La exposición la forman portadas firmadas por artistas como Picasso, Miró, Dalí, Alberti, Lorca, Tàpies, Saura, Mompó, Genovés, Guinovart, Millares, Canogar, Equipo Crónica, Barceló, el malagueño Rogelio López Cuenca, Yoko Ono, Warhol, Basquiat, Haring, Damien Hirst, D'Face y Banksy.

También fotógrafos como Robert Mapplethorpe, quien vivió en primera persona el renacer creativo del Nueva York de los 70 acompañado de Patti Smith. Su amistad con la pionera del punk rock duró toda la vida. Incluso vivieron juntos en una habitación del mítico (y musical) hotel Chelsea. También aparecen portadas firmadas por Richard Avedon para Bob Dylan, Frank Zappa y Alice Cooper.

Sin olvidar las hechas por diseñadores españoles como Mariscal, Alberto Corazón, Carlos Serrano y Óscar Mariné. La exposición, además, dedica un apartado a la música que se produjo en el contexto del movimiento cultural de La Movida, representada por artistas como Ceesepe, El Hortelano y la inolvidable Ouka Leele.

El caso del pintor malagueño es muy particular, ya que el artista ponía como condición que no apareciera otra salvo su obra, cuenta Rodrigo Carretero en un artículo en el Huffington Post. Él no permitía nombre del músico o banda ni sello de la discográfica. "Además, el artista malagueño no solía hacer portadas específicamente, sino que como mucho cedía alguna pintura que había firmado previamente", explica.

Programación paralela de cultura pop

El Museo de la Ciudad, la Casa de la Cultura y el Palacio de la Paz serán los escenarios de un programa de actividades relacionadas con la cultura pop, y que tendrán como protagonistas, entre otros, a los cantantes Javier Ojeda y Kiko Veneno. Las actividades se desarrollarán los meses de febrero, marzo y abril, e incluirán talleres infantiles (dirigidos a menores de 7 a 12 años) donde los más pequeños podrán diseñar sus propias portadas de discos.

Este jueves a las 19:30 tendrá lugar en la Casa de la Cultura la mesa redonda titulada Arte en el vinilo, donde participarán los periodistas musicales Paco Pérez-Bryan, Héctor Márquez e Isabel Guerrero. El 3 de marzo se proyectará a las 20:00 también en la Casa de la Cultura, el documental A este lado de la carretera. Danza Invisible y la magia de Torremolinos (2020), dirigido por José Antonio Hergueta y Regina Álvarez. La entrada, en ambas actividades, será libre hasta completar aforo.

El 17 de marzo, a las 19:30, se celebrará la actividad La Historia de la Música Contada (diez años después), dirigida y presentada por Héctor Márquez, que contará con la actuación especial de Kiko Veneno. La entrada será libre hasta completar aforo.

El 25 de marzo tendrá lugar Arte en el vinilo. El Concierto, que contará con la participación de Javier Ojeda, así como María Guzmán y Adolfo Rodríguez, miembros del legendario grupo Cánovas, Rodrigo, Adolfo y Guzmán (CRAG), considerados por la crítica musical puntales del pop español en la década de los setenta.

Visitas guiadas y talleres para niños

El comisario de la exposición, Antonio Lafuente del Pozo, realizará tres visitas guiadas a la exposición, el 5 y 19 de marzo y el 24 de abril (a las 12:00) Los talleres infantiles tendrán lugar los días 27 de febrero; 13 y 27 de marzo; y 3 de abril (a las 12:00).

