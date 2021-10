Ángela González: "Es una pena que por comentarios destructivos haya querido alejarme del carnaval"

Vanesa Martín, La Húngara o Nuria Fergó han sido algunas de las últimas intérpretes del himno del Carnaval de Málaga. "Ven a bailar, cantemos juntos que llegó el Carnaval, mi niña Málaga se pone el disfraz, y por sus calles va garbosa y airosa cual linda mujer", dice su letra, que este año estará interpretada por dos voces, la de Javier Padilla y la de la cantautora Ángela González, dos carnavaleros que darán su toque personal a la pieza.

González, con la que ha podido hablar este periódico, se encuentra muy ilusionada con la noticia y asegura que fue toda una sorpresa. La grabación del himno, fechada para enero, tendrá lugar en La Azotea, el estudio de Fernando Macías, su compañero y pareja. "Estoy deseándolo, trabajar con Padilla seguro que va a ser genial", añade.

El estrecho vínculo de la malagueña con el carnaval llegó gracias a la comparsa del Kara, su "favorita de todos los tiempos". Tras encontrárselos en 2017 por las calles y grabar un vídeo cantando el estribillo de 'Los Calleheros', Miguel Gutiérrez le propuso que formara parte de 'Mi última voluntad', única comparsa con la que ha cantado en el COAC de Málaga logrando un puesto en semifinales.

"El mejor momento que recuerdo en la fiesta fue cuando cantamos en el Cervantes. Siempre lo había visto desde el otro lado como espectadora, fue un momento único y de lo más especial, puesto que no íbamos con altas miras", cuenta.

A partir de ahí, comenzó a subir muchas más piezas de carnaval a sus redes sociales que comenzaron a viralizarse por las webs de esta temática. "Al principio me subían el autoestima los comentarios tan bonitos que me ponían, pero al final ya no les doy mucha importancia. Por desgracia, me afectan más las críticas aunque agradezco las buenas palabras", añade.

Críticas

Críticas y comentarios destructivos. Dos conceptos que reconoce que le han hecho alejarse del carnaval más de lo que ella quisiera. "Me da pereza seguir subiendo cosas de carnaval porque sé que hay mucha gente que me tiene tirria y, por ello, no me veo saliendo en ninguna comparsa más ni en Málaga ni en Cádiz", lamenta.

Sostiene que no le afectan las críticas personalmente, sino que las personas que se ocultan tras esos mensajes hayan conseguido que ya casi no quiera escuchar carnaval y eso "me da coraje". "Por voluntad propia no voy a estar en un sitio donde mucha gente no me quiere, aunque precisamente los más relevantes del carnaval son los que han tenido mejores palabras siempre, tanto para Fernando, como para mí", reconoce.

Uno de los momentos donde más ha sentido esta sensación fue tras ganar el concurso virtual que la Fundación organizó este mismo año, en el que Macías y ella consiguieron dos primeros premios. "Otra cosa curiosa es que el premio lo ganamos los dos, pero todos los mensajes negativos se dirigían a mí. ¿La fiesta de la libertad? Esto de libertad tiene muy poco", dice la cantautora.

Sus primeros recuerdos de carnaval

Su tío Salva, de la murga de Merchán, forma parte de sus primeros recuerdos carnavaleros. 'Los trovadores de señoras', del año 2007, fue la murga que comenzó a engancharla en el mundillo. Porque sí, al principio le tiraban más las murgas que las comparsas. Merchán, Zumaquero, Pariente, Benji... Hasta que escuchó 'Los Padres', en 2012. "Me dio un vuelco y creo que nunca me cansaré de escucharla", dice. Así, la primera comparsa que escuchó realmente fue otra de sus favoritas, 'El gran musical' del Guti.

Respecto a Cádiz, es curioso, pero cuando se metió más de lleno en el concurso fue con la vuelta de Martínez Ares y 'Los Cobardes'. "Realmente no me hacía gracia Cádiz porque no me enteraba nada de su actualidad. Me hacía más gracia escuchar el de Málaga y ver cómo se reían de los asuntos de Paco de la Torre", cuenta entre risas.

Sin embargo, quién le iba a decir a aquella niña a la que no le enganchaba del todo Cádiz que acabaría cantando con dos de sus comparsas más célebres. Ángela actuó con la comparsa de Juan Carlos Aragón al poco tiempo de su fallecimiento y también ha compartido escenario con la de Martínez Ares. "Fueron experiencias geniales. También esta noche canto con Rafa Taleguilla, con el que tuve la suerte de hacer el espectáculo 'Mujer tenía que ser'", añade.

Proyectos musicales fuera del carnaval

El pasado verano lanzó 'To perfe', un disco que no le ha dado tiempo a promocionar tanto como quisiera por un motivo: el coronavirus. Cogió la enfermedad en julio, unos días después de lanzarlo.

"No me fui de fiesta ni nada, si acaso lo cogería en algún bar. Di un concierto donde teloneé a Antílopez con Fernando y desde entonces se acabó todo hasta hace tan solo unos días", cuenta. Tuvo que parar todo lo que tenía programado porque durante dos meses tuvo la voz muy mal, con mucha cantidad de moco. "El proceso fue muy duro", añade.

Con la llegada del otoño, González está empezando a retomar algunos conciertos y está vendiendo más discos. Hace un par de semanas estuvo actuando en Sevilla y esta misma noche, como decíamos, lo hará en Córdoba. "Luego tengo un montón de concursos, me voy a Burgos, a Córdoba, a Elche y probablemente a Murcia, con lo cual me queda todavía movimiento este año", confiesa.

"Realmente no me da la vida", dice espontáneamente la joven cuando piensa en todo lo que tiene que hacer. Compagina su carrera musical con el máster de Diseño de Experiencia de Usuario y el grado superior de Diseño Gráfico que está estudiando. "Es muy complementario a lo que estoy haciendo. Puedo hacerme mis portadas y mis carteles y así no tengo que contar con nadie para ello. Es una herramienta más", dice.

