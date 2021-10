Malagueña y exquisita de aquí a la China: las cervezas Victoria llegan al súper en Shanghái

La voz de aviso la dio el tuitero Paco Zhao, alias @pacovskicci: el malagueñismo y exquisitez de la cerveza Victoria habían llegado al Lejano Oriente. Él es más del Córdoba que del equipo de La Rosaleda, pero sabe identificar a la clásica cerveza malagueña en cuanto la ve.

Según explica a EL ESPAÑOL de Málaga, él vivió en China una temporada, pero actualmente reside de vuelta en Europa, en este caso, en Alemania. Fue su pareja, que sigue en Shanghái, quien se acordó de él al ver en el supermercado una pila de cervezas Victoria.

A un lado, la marca mexicana de difusión internacional Corona. Al otro, la marca china líder en cerveza de barril, Panda Brew. Y entre medias, Victoria Málaga.

Cerveza Victoria en un supermercado de Shanghai. pic.twitter.com/ADOKhV8Kk5 — Paco Zhao (@pacovskiccf) October 4, 2021

"He visto otros productos españoles, pero no tan promocionados", asegura Paco, que compartió su sorpresa y la de su pareja por redes sociales, donde no han sido pocos los usuarios que han celebrado el alcance de una marca tan íntimamente ligada a la personalidad de Málaga.

Desde Cervezas Victoria han confirmado a este periódico que desde 2019 su producto se exporta a China, aunque "no en volúmenes importante": de ahí que su aparición en un lugar tan destacado del supermercado haya llamado la atención. En este caso, ese puesto de privilegio se ha dado en un Walmart, una de las cadenas multinacionales -de origen estadounidense- más populares en la zona oriental de Asia.

"Cada vez estamos creciendo más en otros mercados [además del nacional]", explican fuentes de Cervezas Victoria, que señalan Reino Unido como un terreno en el que la apuesta está siendo especialmente fuerte. Para el expatriado malagueño, andaluz o incluso español, seguro que supone una sorpresa grata encontrarse en un supermercado a tantos kilómetros de casa un producto tan conocido en su casa.

