Carmen Linares inaugurará la nueva temporada del Teatro del Soho CaixaBank de Málaga con su 'Antología: 30 aniversario'

Las claves

Las claves Generado con IA Carmen Linares inaugurará la temporada 2026/2027 del Teatro del Soho CaixaBank de Málaga el 12 de septiembre con su espectáculo 'Antología: 30 aniversario'. El recital rinde homenaje al disco 'Antología de la mujer', considerado uno de los diez mejores álbumes de la historia del flamenco y una de las grandes obras españolas del siglo XX. El espectáculo incluye cantiñas de Cádiz, cantes de Granada, soleares de Triana y tangos de Málaga, interpretados junto a músicos jóvenes y con arreglos actuales. Las entradas están a la venta desde 30 euros en la web del Teatro del Soho CaixaBank, taquillas y puntos de venta autorizados de El Corte Inglés.

La cantaora jiennense Carmen Linares será la encargada de abrir la temporada 2026/2027 del Teatro del Soho CaixaBank de Málaga el próximo 12 de septiembre con su espectáculo Antología: 30 aniversario.

Según ha informado el propio recinto a través de un comunicado, este recital se configura como un tributo musical a su emblemático disco Antología de la mujer, reconocido como uno de los diez mejores álbumes de la historia del flamenco y una de las cincuenta mejores obras españolas del siglo XX.

La artista, que ha sido galardonada recientemente con la Medalla de Oro del Festival de Úbeda por su aportación a la música, el arte y la cultura, ofrecerá en la capital malagueña un repertorio imprescindible de estilos flamencos.

El recital estará protagonizado principalmente por las cantiñas de Cádiz, los cantes de Granada, las soleares de Triana y los tangos de Málaga, palos que la cantaora ha hecho propios a lo largo de su trayectoria.

Para esta cita, calificada por el teatro como un espectáculo de cante, toque y baile a cargo de una leyenda viva del flamenco, Linares interpretará las obras junto a un elenco de músicos jóvenes y con arreglos actuales.

"Este concierto es mi gran homenaje al disco que cambió mi carrera artística, 'Antología de la mujer'. Creo que ha llegado el momento de celebrar este aniversario haciendo estos cantes de mujer con un tratamiento musical diferente", ha declarado la propia artista.

Las localidades para asistir al concierto ya se encuentran a la venta a partir de 30 euros. Los accesos se pueden adquirir a través de la página web oficial del Teatro del Soho CaixaBank, en las taquillas físicas del recinto y en los puntos de venta autorizados de El Corte Inglés.