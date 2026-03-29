El pequeño pueblo que representa en vivo 35 escenas de la Pasión de Cristo en su iglesia: una tradición de 40 años

Las claves nuevo Generado con IA Casarabonela celebra desde hace más de 40 años la representación en vivo de la Pasión de Cristo durante la Semana Santa. La escenificación, que se realiza en la iglesia de Santiago Apóstol, incluye 35 escenas distribuidas en cinco actos y cuenta con la participación de vecinos del municipio. El espectáculo destaca por su formato íntimo, rigor histórico en vestuario y música en directo, incluyendo este año la actuación del cantaor Bonela. Las entradas anticipadas tienen un donativo de 12 euros y pueden adquirirse en la web oficial; en taquilla el precio es de 15 euros.

En muchos pequeños pueblos andaluces, la Semana Santa va más allá de las procesiones. Las representaciones en vivo de la Pasión de Cristo se han convertido en una de las expresiones culturales y religiosas más arraigadas, donde vecinos de todas las edades se implican para recrear los últimos días de Jesús.

Es el caso del municipio malagueño de Casarabonela, que celebra desde hace más de cuatro décadas una de sus tradiciones más emblemáticas de la Semana Santa: la representación en vivo de ‘La Pasión’.

La representación se celebrará en el interior de la iglesia de Santiago Apóstol el Domingo de Ramos, Lunes y Martes Santo, 29, 30 y 31 de marzo, a partir de las 20.00 horas. La obra se representa desde hace más de cuatro décadas y se ha consolidado como una cita cultural imprescindible en la localidad.

La Pasión de Casarabonela se representa de forma continuada desde 1984, salvo durante los años de pandemia, y ha ido consolidándose con el paso del tiempo como uno de los eventos culturales más significativos del municipio.

La representación se desarrolla en 35 escenas estructuradas en cinco actos: La Purificación, La Traición, La Blasfemia, El Infierno y La Muerte. Según ha explicado el director del espectáculo, Pedro Olaya, la escenificación apuesta por un formato más íntimo al celebrarse en el interior de la iglesia de Santiago Apóstol, cuya bóveda del siglo XVI sustituye los grandes espacios abiertos que caracterizan a otras representaciones similares.

Los textos están basados en el Nuevo Testamento y el vestuario, diseñado por los propios actores, busca mantener el rigor histórico. Además, la música en directo desempeña un papel fundamental durante las aproximadamente dos horas y media que dura la representación. Este año, la escenificación contará también con la saeta del cantaor malagueño Bonela.

Las reservas pueden realizarse a través de la web oficial del evento. El donativo es de 12 euros, más gastos de gestión, para las entradas anticipadas, mientras que el precio será de 15 euros si se adquieren directamente en taquilla el día de la representación.

El vicepresidente y diputado de Cultura, Manuel López Mestanza, ha destacado el "talento y la implicación" de los vecinos del municipio, que se convierten en actores para dar vida a los distintos personajes de un espectáculo de gran carga emocional y profundamente arraigado en la tradición.

Por su parte, el alcalde de la localidad, Antonio Campos, ha señalado que la escenificación constituye un "auténtico tesoro cultural" para Casarabonela, donde los espectadores, además de disfrutar de la interpretación de los vecinos, pueden conocer el encanto de este pueblo del interior malagueño.