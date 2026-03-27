El Museo Carmen Thyssen revisa el arte de entre 1960 y 1980 a través de las obras de la Colección Suñol Soler

Las claves nuevo Generado con IA El Museo Carmen Thyssen Málaga inaugura la exposición 'Archipiélago', que recorre el arte contemporáneo de 1960 a 1980 a través de 45 obras de la Colección Suñol Soler. La muestra incluye piezas de artistas clave como Picasso, Miró, Warhol, Tàpies, Gordillo y Braque, y presenta por primera vez obras inéditas de Villalba, Chillida y otros. El recorrido expositivo se organiza en cinco ejes conceptuales, mostrando la diversidad de estilos y corrientes artísticas presentes en la colección. La exposición estará disponible hasta el 6 de septiembre y cuenta con el patrocinio de la Fundación 'la Caixa', además de un catálogo editado para la ocasión.

El Museo Carmen Thyssen Málaga inaugura la exposición temporal Archipiélago. Cartografía imaginaria de la Colección Suñol Soler (1960-1980), una propuesta que revisita una de las colecciones privadas de arte contemporáneo más relevantes del país, reunida por el empresario y filántropo barcelonés Josep Suñol Soler. La muestra reúne 45 obras de 35 artistas y ofrece una lectura renovada de este fondo, caracterizado por su diversidad estética y conceptual.

La exposición, de producción propia y organizada junto a la Colección Suñol Soler y la Fundació Suñol, ha sido comisariada por Bárbara García y Alberto Gil desde el Área de Conservación del museo.

Al acto de inauguración han asistido el presidente de la Fundació Suñol, Rodrigo Navia-Osorio Vijande; el responsable territorial de la Fundación “la Caixa” en Andalucía, Ceuta y Melilla, Juan Carlos Barroso; el director del Área de Negocio de Málaga Este de CaixaBank, Enrique Sánchez Domínguez; así como la directora artística del museo, Lourdes Moreno, y su gerente, Javier Ferrer.

El recorrido expositivo reúne nombres clave del arte nacional e internacional de las décadas de 1960, 1970 y 1980, como Picasso, Miró, Gordillo, Warhol, Braque, Arp, Tàpies o Hernández Pijuan. Entre las piezas más destacadas figura Mao (1972), de Andy Warhol, icono del arte pop y obra central de la colección, junto a otras como Busto de mujer con blusa amarilla, de Picasso; Piscina azul, de Luis Gordillo; Peinture, de Joan Miró o Pintura en blau, de Antoni Tàpies.

Además, la exposición incorpora por primera vez obras inéditas de la colección, firmadas por artistas como Villalba, Chillida, Ràfols-Casamada, Llena o Griffa.

Archipiélago plantea una lectura abierta y sugerente de la colección, entendida como un conjunto de “islas” estilísticas que dialogan entre sí. Lejos de una visión homogénea, el proyecto pone en valor la convivencia de corrientes como la figuración y la abstracción, la geometría, el arte conceptual o la pintura matérica, configurando un mapa plural del arte contemporáneo.

La muestra también funciona como relato del propio coleccionista, cuyo interés por el arte emergente, especialmente el catalán, se vio reforzado por su relación con el galerista Fernando Vijande. Su labor fue clave en la promoción de las vanguardias de su tiempo.

El discurso expositivo se articula en cinco ejes conceptuales, concebidos como “islas”: el individuo, la naturaleza, lo esencial, los signos y lo indescifrable, y lo matérico y primigenio. A través de ellos, se traza un recorrido que atraviesa distintas sensibilidades del arte del siglo XX.

En palabras de Lourdes Moreno, la colaboración con la Fundació Suñol ha permitido profundizar en el arte español desde una colección “extraordinaria”, en la que el panorama catalán se entrelaza con otras escenas nacionales e internacionales. Asimismo, ha destacado la libertad curatorial como clave para construir esta nueva interpretación, que encuentra en la metáfora del archipiélago una síntesis de su riqueza.

Por su parte, Rodrigo Navia-Osorio ha subrayado el carácter excepcional de esta exposición, la mayor dedicada hasta la fecha a la colección, y ha puesto en valor su vocación de difusión pública. También ha destacado la presencia del Mao de Warhol, tanto por su relevancia artística como por su significado personal para Josep Suñol.

Con motivo de la muestra, el museo ha editado un catálogo que incluye textos de los comisarios y un ensayo del catedrático de Estética y Teoría del Arte de la Universidad de Málaga, Luis Puelles.

La Fundación “la Caixa” vuelve a colaborar en el patrocinio de esta exposición, reforzando su vínculo con el museo y su programación cultural. La exposición podrá visitarse hasta el próximo 6 de septiembre.