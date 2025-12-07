Guía de planes culturales en Málaga durante la Navidad: teatro, belenes y exposiciones
Museos, archivos, bibliotecas y teatros de la ciudad ofrecen durante estas semanas una programación especial.
Málaga vuelve a llenarse de música, arte, teatro y actividades para toda la familia con motivo de la Navidad. Los principales espacios culturales de la ciudad —museos, archivos, bibliotecas y teatros— ofrecen durante estas semanas una programación especial que incluye exposiciones, talleres, visitas guiadas, conciertos y espectáculos para todos los públicos.
Archivo Municipal: arte sacro, juguetes históricos y música coral
El Archivo Municipal acoge desde la próxima semana y hasta el 5 de enero las exposiciones El Milagro de Luz y Tesoros de la infancia. Historia del juguete español (1870-1970).
-
Sala Mingorance 1: 25 reproducciones retroiluminadas de vidrieras con escenas de la Natividad y la Epifanía.
-
Sala Mingorance 2: recorrido por un siglo de juguetes españoles a través de piezas de la colección Quiroga-Monte.
Como novedad, la fachada del archivo se iluminará por Navidad y su patio acogerá actuaciones de coros los días 9, 10, 11, 16, 17 y 18 de diciembre a las 18:00 h.
Más información y horarios en su web oficial.
MUCAC – La Coracha: belenes, fotografía, arte contemporáneo y visitas especiales
El MUCAC vuelve a mostrar el Nacimiento monumental de la asociación belenista y presenta diversas exposiciones:
-
Mujeres Diosas, de Ricard Terré.
-
Cómo batir la imaginación para que no se corte, de Rafael Pérez Estrada.
-
Rebajes. Del Óvulo al origen.
-
El peso de la fragilidad, de Françoise Vanneraud.
-
Ayer. Colección 1940-1990.
-
Proyección Dervish 8, de Jennifer Steinkamp.
Se han programado visitas guiadas específicas para cada muestra varios días a la semana y un campamento infantil de Navidad los días 23, 24, 30 y 31 de diciembre. Habrá también talleres familiares, un taller de boceto urbano y visitas especiales a La Coracha y al Parque de Málaga. Inscripción previa obligatoria.
Colección del Museo Ruso: fotografía, ballet y creación contemporánea
Hasta mayo de 2026 se exhibe Valery Katsuba. Realismo Romántico I, un recorrido por 25 años del artista. También continúan las exposiciones:
-
Anna Pávlova: una vida sin fronteras.
-
Pensando en bucle, de Boris Groys.
-
Hidden Jungle, de Chen Chumnu.
-
Miles de millones de años, de Ángeles Sioli.
Las visitas guiadas se mantienen de martes a domingo, con apertura especial el 5 de enero. Además, habrá Sábados en familia, mediación en sala los días 24 y 31, talleres para adultos Desconectando en el museo y el encuentro narrativo-musical La palabra da la nota dedicado a El cascanueces.
MEET – Tabacalera: fotografía histórica y pintura del Siglo de Oro
En el MEET se pueden visitar:
-
Marisa Flórez. Un tiempo para mirar (1970-2020), sobre la transformación social de la España reciente.
-
El Arte de la Pintura. Confluencias en tiempo de los Austrias, con más de 80 piezas del XVI y XVII procedentes de la colección de Alejandro Sanz Peinado.
Visitas guiadas disponibles varios días a la semana, con apertura especial el 5 de enero. Para Navidad se ofrecen talleres infantiles los días 26 y 27 de diciembre, 30 de diciembre, 2 y 3 de enero.
Museo Casa Natal Picasso: grabados, espacios renovados y talleres familiares
La exposición Picasso: vida con Françoise muestra una selección de grabados donde la figura de Françoise Gilot es protagonista. Además, el itinerario permanente ha sido reorganizado, destacando su vínculo con Málaga y temas recurrentes como las palomas, el Mediterráneo o los toros.
Actividades:
-
Picasso en familia los sábados 6, 13 y 20 de diciembre.
-
Talleres navideños del 26 al 30 de diciembre y del 2 al 3 de enero.
-
Visita combinada (permanente + temporal) los martes y sábados.
Centre Pompidou Málaga: arte contemporáneo y experiencias inmersivas
El espacio presenta dos grandes exposiciones:
-
To open eyes. Miradas de artista (hasta enero de 2027).
-
AM CB. Annette Messager y Christian Boltanski (hasta abril de 2026).
Para público infantil, la instalación inmersiva It’s playtime! estará disponible del 20 de diciembre al 6 de enero. También continúan las intervenciones de Marcos Reina y Óscar Ros.
Actividades navideñas:
-
Talleres Boltanski y Messager: según se mire(n) para adolescentes los días 26, 27, 2 y 3 de enero.
-
Visitas regulares a las exposiciones durante toda la semana.
Museo Carmen Thyssen Málaga: belén napolitano, conciertos y exposiciones
En el patio del museo puede visitarse de forma gratuita un belén napolitano hasta el 5 de enero. Además, se celebran conciertos corales del 2 al 19 de diciembre.
Las exposiciones actuales son Telúricos y primitivos y Rembrandt grabador, con visitas guiadas programadas.
Actividades familiares:
-
Sesiones culturales con villancicos (13 y 14 de diciembre).
-
Bebecuentos (21 de diciembre).
-
Museo de Navidad (22 y 23 de diciembre) para menores de 5 a 12 años.
Museo Revello de Toro: Escuela de Arte navideña
El museo organiza su ya tradicional Escuela de Arte para niños de 7 a 12 años, en dos turnos: 22-23 y 29-30 de diciembre, de 11:00 a 14:00 horas.
Red de Bibliotecas Públicas: talleres y cuentacuentos
Las bibliotecas de Centro, Cruz del Humilladero y Puerto de la Torre ofrecerán cuentacuentos, talleres en familia y la actividad Nuestro árbol de deseos entre el 12 y el 23 de diciembre. Todas las actividades son gratuitas.
Teatro Cervantes y Teatro Echegaray
Los dos grandes escenarios municipales despliegan una variada oferta navideña:
Echegaray:
-
Concierto 20º aniversario de La Insostenible Big Band.
-
Tierra Mía (12-14 diciembre).
-
El viaje al planeta de todo es posible (17-18).
-
Es-Puto’ Cabaret, por El Espejo Negro (19-20).
-
Peneque en El sueño de los títeres (21).
Cervantes:
-
El hijo de la cómica (7 diciembre).
-
Puro Cádiz. Villancicos Flamencos (9).
-
Concierto de Antílopez (10).
-
Conciertos dedicados a Mahler y El Mesías de Händel.
-
Doña Francisquita (14).
-
Concierto de Revólver (20).
-
Gospel con South Carolina Gospel Choir (22).
-
Cita solidaria con Dani Rovira (26-28).
-
El lago de los cisnes (29).
-
Orquesta Fundación Barenboim-Said (30).
-
Concierto de Año Nuevo (3 enero).
-
Musical Peter & Pan (4-5).
-
El Cascanueces por el Ballet de Kiev (6).
Recinto Eduardo Ocón: teatro familiar gratuito
En el Parque de Málaga se desarrollará el Festival de Teatro en Familia los días 26, 27 y 28 de diciembre y 2, 3 y 4 de enero a las 12:00 h, con obras como El Secreto de Xing Lú, La ratita presumida o Vuelve la magia por Navidad.
Banda Municipal de Música: conciertos navideños
La Banda Municipal actuará el 13 de diciembre en Teatinos, el día 14 en los Santos Mártires y ofrecerá conciertos educativos en La Caja Blanca los días 15 y 16. El ciclo Música en Navidad culminará el 20 de diciembre en la Plaza de la Constitución.