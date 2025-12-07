Guía de planes culturales en Málaga durante la Navidad: teatro, belenes y exposiciones

El nuevo 'videomapping' de Navidad en la Catedral. Ciudad de Málaga

Málaga vuelve a llenarse de música, arte, teatro y actividades para toda la familia con motivo de la Navidad. Los principales espacios culturales de la ciudad —museos, archivos, bibliotecas y teatros— ofrecen durante estas semanas una programación especial que incluye exposiciones, talleres, visitas guiadas, conciertos y espectáculos para todos los públicos.

Archivo Municipal: arte sacro, juguetes históricos y música coral

El Archivo Municipal acoge desde la próxima semana y hasta el 5 de enero las exposiciones El Milagro de Luz y Tesoros de la infancia. Historia del juguete español (1870-1970).

Sala Mingorance 1: 25 reproducciones retroiluminadas de vidrieras con escenas de la Natividad y la Epifanía.

Sala Mingorance 2: recorrido por un siglo de juguetes españoles a través de piezas de la colección Quiroga-Monte.

Como novedad, la fachada del archivo se iluminará por Navidad y su patio acogerá actuaciones de coros los días 9, 10, 11, 16, 17 y 18 de diciembre a las 18:00 h.

Más información y horarios en su web oficial.

MUCAC – La Coracha: belenes, fotografía, arte contemporáneo y visitas especiales

El MUCAC vuelve a mostrar el Nacimiento monumental de la asociación belenista y presenta diversas exposiciones:

Mujeres Diosas, de Ricard Terré.

Cómo batir la imaginación para que no se corte, de Rafael Pérez Estrada.

Rebajes. Del Óvulo al origen.

El peso de la fragilidad, de Françoise Vanneraud.

Ayer. Colección 1940-1990.

Proyección Dervish 8, de Jennifer Steinkamp.

Se han programado visitas guiadas específicas para cada muestra varios días a la semana y un campamento infantil de Navidad los días 23, 24, 30 y 31 de diciembre. Habrá también talleres familiares, un taller de boceto urbano y visitas especiales a La Coracha y al Parque de Málaga. Inscripción previa obligatoria.

Colección del Museo Ruso: fotografía, ballet y creación contemporánea

Hasta mayo de 2026 se exhibe Valery Katsuba. Realismo Romántico I, un recorrido por 25 años del artista. También continúan las exposiciones:

Anna Pávlova: una vida sin fronteras.

Pensando en bucle, de Boris Groys.

Hidden Jungle, de Chen Chumnu.

Miles de millones de años, de Ángeles Sioli.

Las visitas guiadas se mantienen de martes a domingo, con apertura especial el 5 de enero. Además, habrá Sábados en familia, mediación en sala los días 24 y 31, talleres para adultos Desconectando en el museo y el encuentro narrativo-musical La palabra da la nota dedicado a El cascanueces.

MEET – Tabacalera: fotografía histórica y pintura del Siglo de Oro

En el MEET se pueden visitar:

Marisa Flórez. Un tiempo para mirar (1970-2020), sobre la transformación social de la España reciente.

El Arte de la Pintura. Confluencias en tiempo de los Austrias, con más de 80 piezas del XVI y XVII procedentes de la colección de Alejandro Sanz Peinado.

Visitas guiadas disponibles varios días a la semana, con apertura especial el 5 de enero. Para Navidad se ofrecen talleres infantiles los días 26 y 27 de diciembre, 30 de diciembre, 2 y 3 de enero.

Museo Casa Natal Picasso: grabados, espacios renovados y talleres familiares

La exposición Picasso: vida con Françoise muestra una selección de grabados donde la figura de Françoise Gilot es protagonista. Además, el itinerario permanente ha sido reorganizado, destacando su vínculo con Málaga y temas recurrentes como las palomas, el Mediterráneo o los toros.

Actividades:

Picasso en familia los sábados 6, 13 y 20 de diciembre.

Talleres navideños del 26 al 30 de diciembre y del 2 al 3 de enero.

Visita combinada (permanente + temporal) los martes y sábados.

Centre Pompidou Málaga: arte contemporáneo y experiencias inmersivas

El espacio presenta dos grandes exposiciones:

To open eyes. Miradas de artista (hasta enero de 2027).

AM CB. Annette Messager y Christian Boltanski (hasta abril de 2026).

Para público infantil, la instalación inmersiva It’s playtime! estará disponible del 20 de diciembre al 6 de enero. También continúan las intervenciones de Marcos Reina y Óscar Ros.

Actividades navideñas:

Talleres Boltanski y Messager: según se mire(n) para adolescentes los días 26, 27, 2 y 3 de enero.

Visitas regulares a las exposiciones durante toda la semana.

Museo Carmen Thyssen Málaga: belén napolitano, conciertos y exposiciones

En el patio del museo puede visitarse de forma gratuita un belén napolitano hasta el 5 de enero. Además, se celebran conciertos corales del 2 al 19 de diciembre.

Las exposiciones actuales son Telúricos y primitivos y Rembrandt grabador, con visitas guiadas programadas.

Actividades familiares:

Sesiones culturales con villancicos (13 y 14 de diciembre).

Bebecuentos (21 de diciembre).

Museo de Navidad (22 y 23 de diciembre) para menores de 5 a 12 años.

Museo Revello de Toro: Escuela de Arte navideña

El museo organiza su ya tradicional Escuela de Arte para niños de 7 a 12 años, en dos turnos: 22-23 y 29-30 de diciembre, de 11:00 a 14:00 horas.

Red de Bibliotecas Públicas: talleres y cuentacuentos

Las bibliotecas de Centro, Cruz del Humilladero y Puerto de la Torre ofrecerán cuentacuentos, talleres en familia y la actividad Nuestro árbol de deseos entre el 12 y el 23 de diciembre. Todas las actividades son gratuitas.

Teatro Cervantes y Teatro Echegaray

Los dos grandes escenarios municipales despliegan una variada oferta navideña:

Echegaray:

Concierto 20º aniversario de La Insostenible Big Band.

Tierra Mía (12-14 diciembre).

El viaje al planeta de todo es posible (17-18).

Es-Puto’ Cabaret, por El Espejo Negro (19-20).

Peneque en El sueño de los títeres (21).

Cervantes:

El hijo de la cómica (7 diciembre).

Puro Cádiz. Villancicos Flamencos (9).

Concierto de Antílopez (10).

Conciertos dedicados a Mahler y El Mesías de Händel .

Doña Francisquita (14).

Concierto de Revólver (20).

Gospel con South Carolina Gospel Choir (22).

Cita solidaria con Dani Rovira (26-28).

El lago de los cisnes (29).

Orquesta Fundación Barenboim-Said (30).

Concierto de Año Nuevo (3 enero).

Musical Peter & Pan (4-5).

El Cascanueces por el Ballet de Kiev (6).

Recinto Eduardo Ocón: teatro familiar gratuito

En el Parque de Málaga se desarrollará el Festival de Teatro en Familia los días 26, 27 y 28 de diciembre y 2, 3 y 4 de enero a las 12:00 h, con obras como El Secreto de Xing Lú, La ratita presumida o Vuelve la magia por Navidad.

Banda Municipal de Música: conciertos navideños

La Banda Municipal actuará el 13 de diciembre en Teatinos, el día 14 en los Santos Mártires y ofrecerá conciertos educativos en La Caja Blanca los días 15 y 16. El ciclo Música en Navidad culminará el 20 de diciembre en la Plaza de la Constitución.