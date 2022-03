¿Puede seguir el Museo Ruso de Málaga el ejemplo del Hermitage de Ámsterdam?

El Hermitage de Ámsterdam ha decidido romper lazos con Rusia (y a su vez con su homónimo en San Petersburgo) esta semana a causa de la guerra en Ucrania. La filial neerlandesa lo ha anunciado en un comunicado donde reconoce que "no tiene otra opción" en estos momentos. La guerra, ha dicho, "lo destruye todo, incluidos los 30 años de cooperación" con el museo estatal ruso.

La pinacoteca ha denunciado que "se ha cruzado una frontera con la invasión del Ejército ruso" en Ucrania. "Durante mucho tiempo, el Hermitage de Ámsterdam se mantuvo al margen de los eventos políticos en la Rusia de Vladímir Putin, puesto que la política se enfoca en la realidad cotidiana y nuestra orientación radica en los tesoros y movimientos del arte que abarcan siglos. El reciente ataque de Rusia a Ucrania hace que este distanciamiento ya no sea sostenible", ha señalado.

En la práctica, la decisión va a suponer el cierre inmediato de la mayor parte del museo, incluida la exposición inaugurada recientemente Vanguardia rusa, revolución en el arte. El pasado lunes, el museo ya condenó la invasión de Ucrania y destacó en una nota de prensa que la Fundación "estaba consternada" por el conflicto que se ha cobrado ya miles de vidas.

La concejal de Cultura en el Ayuntamiento, Noelia Losada, no es partidaria del cierre del Museo Ruso de Málaga, pero sí quiere que la próxima muestra quede en suspenso mientras dure la invasión. "Creo que todo el mundo lo entiende, en el sentido de toda mi defensa a la cultura, toda mi defensa al patrimonio artístico ruso, pero ahora no se dan las condiciones para que Málaga transfiera un solo euro más a Rusia", ha reiterado durante toda la semana.

La portavoz municipal de Ciudadanos cree que "ahora mismo, tal y como está la situación internacional de bloqueo absoluto desde todos los ámbitos, nosotros también tenemos que ejemplarizar y simbolizar que, evidentemente, Rusia ha invadido Ucrania y que la situación no está normal".

Losada tampoco ha olvidado mencionar que en el espacio cultural ubicado en el edificio de La Tabacalera trabajan "80 personas, por lo tanto, malagueños; y ese museo tiene que seguir manteniéndose vivo". No obstante, ha dejado claro que la exposición Guerra y Paz y las otras semestrales actuales son "magníficas", pero "no me parece de recibo que para la siguiente exposición hagamos una transferencia económica hacia Moscú".

El Museo Ruso de Málaga mostró este jueves su postura respecto al tema en un hilo de Twitter. "La Colección del Museo Ruso es un centro cultural municipal que expone obras de arte ruso de primer nivel", afirmó en la red social donde se definió como "una institución que contribuye a educar y crear empleo y riqueza para la ciudad de Málaga".

La posición de la pinacoteca es "en contra del uso de la fuerza y a favor del diálogo", señaló de forma genérica, sin hacer más hincapié en la invasión rusa de su país vecino: "Consideramos la cultura como fuente de conocimiento y, por tanto, de entendimiento, diálogo y concordia". "Por eso, continuaremos nuestra labor en este sentido, siempre de acuerdo con las decisiones del Gobierno de España y la Unión Europea", se despidió.

Los vínculos del Hermitage de Ámsterdam con Rusia

El museo ha recalcado que los vínculos construidos con San Petersburgo le dieron acceso a una de las "colecciones de arte más famosas del mundo" para mostrarlas en sus instalaciones y ha asegurado que, "durante las últimas décadas, ha habido una cooperación armoniosa con los colegas rusos" del Hermitage de San Petersburgo.

Incluso ha incidido en que "las diferencias de opinión siempre demostraron ser superables y (la relación) ha dado lugar a exposiciones hermosas y muy concurridas" en Ámsterdam. "Como todos, esperamos la paz y futuros cambios en Rusia que nos permitan restablecer lazos con el Hermitage de San Petersburgo", desea la institución, que ha trabajado en estrecha colaboración con su homónimo primigenio durante décadas. Ahora quizá le toca mover ficha al Museo Ruso de Málaga.

