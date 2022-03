El Museo Ruso de Málaga se defiende como "centro cultural municipal": "Educa, crea empleo y riqueza"

En mitad del debate abierto sobre la pertinencia de la continuidad del Museo Ruso de Málaga en el contexto de guerra en Ucrania, la propia cuenta oficial de Twitter del recinto se ha posicionado en la tarde de este jueves mediante un hilo.

"La Colección del Museo Ruso es un centro cultural municipal que expone obras de arte ruso de primer nivel", afirman las publicaciones, que la definen como "una institución que contribuye a educar y crear empleo y riqueza para la ciudad de Málaga".

La posición de la pinacoteca es "en contra del uso de la fuerza y a favor del diálogo", señala de forma genérica, sin hacer más hincapié en la invasión rusa de su país vecino: "Consideramos la cultura como fuente de conocimiento y, por tanto, de entendimiento, diálogo y concordia".

Desde Málaga, dejamos clara nuestra posición: estamos en contra del uso de la fuerza y a favor del diálogo; consideramos la cultura como fuente de conocimiento y, por tanto, de entendimiento, diálogo y concordia. — Colección Museo Ruso / Málaga (@museorusomalaga) March 3, 2022

"Por eso, continuaremos nuestra labor en este sentido, siempre de acuerdo con las decisiones del Gobierno de España y la Unión Europea", concluyen las publicaciones de la Colección del Museo Ruso en Málaga.

En línea con el alcalde

Estas declaraciones institucionales van en línea con lo defendido por el alcalde de la ciudad, Francisco de la Torre, que en la mañana de este jueves ha defendido que entre sus prioridades está "la continuidad de un museo municipal que desempeña un papel importante en la Málaga cultural", esto es, el Ruso; y "no perjudicar las relaciones bilaterales entre España y Rusia".

Es por ello por lo que ha establecido la conversación con el ministro de Exteriores, con el que -según ha relatado De la Torre- ha coincidido en que está por estudiar si en el marco de las sanciones económicas impuestas por la Unión Europea contra Rusia caben las transferencias municipales al Museo Ruso de San Petersburgo a cambio de las colecciones artísticas que se exponen en su sede malagueña.

Según el alcalde, la propia cónsul de Ucrania le ha trasladado la importancia para su país de que el Museo Ruso siga activo por la presencia de obras de pintores ucranianos, como Kazimir Malévich, en el mismo: "Para ellos, es una cultura o propia o cercana a la propia", ha defendido, tras lo que ha matizado que defiende la "independencia" y "democracia" del país invadido.

La concejala de Cultura, en contra

La concejala de Cultura del Ayuntamiento de Málaga, Noelia Losada, ha vuelto a defender que el Museo Ruso de la capital siga abierto, pero ha insistido en que las próximas exposiciones deben quedar en suspenso mientras dure la invasión a Ucrania. "Creo que todo el mundo lo entiende, en el sentido de toda mi defensa a la cultura, toda mi defensa al patrimonio artístico ruso, pero ahora no se dan las condiciones para que Málaga transfiera un solo euro más a Rusia", ha sentenciado.

Losada, tras ser cuestionada por los periodistas en su visita a los Astilleros Nereo este jueves, ha incidido en que el espacio cultural "es un magnífico museo". "Es un museo malagueño en que lo que hacemos es exponer obras de pintores rusos", ha apuntado. En este sentido, ha agregado que Málaga tiene un acuerdo marco con el Museo Ruso de San Petersburgo "por el cual nos ponen tres exposiciones al año, una que dura todo el año y dos que son semestrales".

"Tenemos un acuerdo marco, pero esas exposiciones se pagan individualmente", ha dicho y ha recordado que en el museo trabajan "80 personas, por lo tanto, malagueños; y ese museo tiene que seguir manteniéndose vivo". No obstante, ha dejado claro que la exposición que hay actualmente Guerra y Paz y las otras semestrales actuales son "magníficas" pero "no me parece de recibo que para la siguiente exposición hagamos una transferencia económica hacia Moscú".

