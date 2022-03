El Picasso de Málaga expone una joya del cubismo del pintor tras 30 años sin verse en Europa

El Museo Picasso Málaga ha sumado a la exposición Diálogos con Picasso. Colección 2020-202 un extraordinario lienzo cubista del pintor, elaborado en Cadaqués en el verano de 1910 y perteneciente a la colección The Museum of Fine Arts de Houston. La última vez que El remero visitó Europa fue hace más de 30 años, cuando fue expuesta en la Öffentliche Kunstsammlung de Basilea en 1989.

La pintura forma parte de un grupo de obras maestras del cubismo, como Mujer con mandolina (Museum Ludwig, Colonia) o Desnudo femenino (National Gallery of Art, Washington D.C.), que transforman radicalmente la representación de la figura humana.

Exhibida en la sala II, cerca del tapiz Las Señoritas de Aviñón en versión de Jacqueline Dürrbach, esta pintura muestra la transformación en la obra picassiana de la representación de la figura humana.

Así, en Las Señoritas de Aviñón (1907), Picasso armó figuras de las mujeres a partir de segmentos curvos planos, pero les puso máscaras que explotaban violentamente en tres dimensiones. Mientras que en El remero (1910), el artista reconstruye la figura en torno a un nuevo andamiaje cubista de figuras curvadas y facetadas.

Los elementos individuales del cuerpo son sugeridos por planos curvos y en ángulo, que se expanden o se inclinan hacia delante y hacia atrás en el espacio. Picasso dibuja la figura con líneas de pintura negra y después la ha texturado añadiendo trazos blancos horizontales, de forma rectangular, parcialmente sombreados con ocre, gris y negro.

Debido a su título, se ha dicho que esta pintura representa a un hombre remando, acompañado por su reflejo en el agua y ondas que indican el movimiento de un remo. Sin embargo, una lectura alternativa que ve en la figura a una mujer sentada parece más convincente.

Así, hasta el próximo mes de mayo podrá contemplarse este préstamo del The Museum of Fine Arts, Houston, a modo de intercambio por la obra de Pablo Picasso, 'Cabeza de toro', 1942, cedida para su participación en la exposición itinerante 'Calder-Picasso', que tuvo lugar en el Fine Arts Museum of San Francisco - de Young, en el High Museum, Atlanta y en el Museum of Fine Arts, Houston entre el 27 de febrero de 2021 al 30 de enero de 2022.

