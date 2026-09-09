Muere un hombre de 48 años al caer la moto en la que circulaba en una acequia en Antequera

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Las claves Generado con IA Un hombre de 48 años murió al caer la moto en la que circulaba en una acequia en Antequera (Málaga). El accidente ocurrió la pasada madrugada en el camino de Los Almendros. El 112 recibió el aviso sobre las 5:40 horas y activó a Guardia Civil, Policía Local y Policía Nacional. Los servicios sanitarios solo pudieron certificar el fallecimiento del hombre en el lugar del suceso.

Un hombre ha fallecido en la pasada madrugada tras caer la moto en la que circulaba en una acequia en Antequera (Málaga), según ha informado el 112, perteneciente a la Agencia de Emergencias de Andalucía, adscrita a la Consejería de Presidencia, Sanidad y Emergencias de la Junta.

El Centro de Emergencias Sanitarias (CES) 061 informó al 112 del suceso sobre las 5,40 horas e indicó que había una moto caída en una acequia en el camino de Los Almendros con un varón que necesitaba asistencia, por lo que la sala coordinadora de emergencias activó, de inmediato, a la Guardia Civil, a la Policía Local y a la Policía Nacional.

Fuentes sanitarias en el lugar del suceso confirmaron al centro coordinador que solo pudieron certificar el fallecimiento del varón que tenía 48 años.