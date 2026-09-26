Recuperan las joyas robadas a la Virgen de la Aurora de Cañete la Real: "Gracias por cuidar de lo nuestro"

Las claves Síguenos

Las claves Generado con IA Las joyas robadas a la Virgen de la Aurora de Cañete la Real han sido recuperadas gracias a la labor de la Guardia Civil de Ronda. El robo ocurrió el pasado 18 de septiembre en la parroquia de San Sebastián, mientras el templo estaba abierto al público. Entre las piezas sustraídas había cadenas, anillos y pulseras de oro, valoradas en más de 4.000 euros, todas con un gran valor sentimental por ser donaciones de devotos. La hermandad ha destacado su agradecimiento a la Guardia Civil y ha subrayado que la recuperación de las joyas significa mucho para la comunidad por su valor simbólico y devocional.

Final feliz para los devotos de la Virgen de la Aurora de Cañete la Real. Las joyas robadas a la Virgen de la Aurora han aparecido, según ha comunicado el Grupo Parroquial de la Aurora, que atribuye la recuperación al trabajo del Grupo de Investigación de la Guardia Civil de Ronda.

El robo se produjo el pasado viernes 18 de septiembre, sobre las 12.30 horas, en la parroquia de San Sebastián de este municipio de la Serranía de Ronda. El templo estaba abierto al público en ese momento.

Entre las piezas sustraídas figuraban varias cadenas de oro, un cordón de oro con varios anillos, pulseras y otros objetos, todos del mismo metal. El grupo parroquial estimó su valor en más de 4.000 euros.

La hermandad subrayó desde el primer momento que la pérdida tenía un peso que iba más allá del dinero. Cada una de las joyas había sido donada por devotos como muestra de amor y gratitud a la Virgen, por lo que el colectivo calificó su valor sentimental de "incalculable".

Tras valorar lo sucedido, el Grupo Parroquial de la Aurora decidió presentar una denuncia formal ante la Guardia Civil. En su primer comunicado, la entidad explicó que el templo cuenta con cámaras de seguridad y que hubo testigos presenciales de los hechos, y pidió a cualquier persona con información que la trasladara a los agentes.

"Es una pena que esto ocurra en nuestro pueblo", lamentó entonces el grupo, que pidió a la Virgen "fortaleza en estos momentos" y agradeció el apoyo recibido por los vecinos.

En una actualización posterior, publicada en las redes sociales de la corporación este viernes, la hermandad anunció la aparición de las joyas y expresó su agradecimiento "de corazón" a los investigadores de la Guardia Civil de Ronda por su "magnífico trabajo y dedicación". El colectivo insistió en que la alegría responde menos al valor económico de las piezas que a lo que representan, "el cariño y la devoción de tantos hermanos y hermanas".

El grupo parroquial recordó además que cada año dedica una levantá a la Guardia Civil como gesto de reconocimiento a su servicio al pueblo. "Hoy, más que nunca, ese cariño se confirma con hechos. Gracias por cuidar de lo nuestro", concluye el comunicado, que cierra con un "¡Viva la Guardia Civil!".