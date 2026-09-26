Uno de los puestos de la fiesta de la almendra de Almogía. Diputación de Málaga ALMOGÍA

Gran fiesta de la almendra en Almogía este domingo 27 de septiembre: ajoblanco gratis, verdiales y más de 50 puestos

Las claves Síguenos

Las claves Generado con IA Almogía celebra este domingo 27 de septiembre la XX edición del Día de la Almendra con más de 50 puestos de productos locales. Habrá degustaciones gratuitas de ajoblanco y almendra frita, además de música en directo con verdiales, coro rociero y DJ. La fiesta incluye una ruta culinaria en bares y restaurantes con platos elaborados con almendra como ingrediente principal. Se realizarán talleres, exposiciones sobre oficios tradicionales y actividades infantiles durante toda la jornada.

Almogía celebra este domingo, 27 de septiembre, la vigésima edición del Día de la Almendra, una de sus fiestas más tradicionales. El centro del pueblo se convertirá en un gran mercado al aire libre dedicado a este fruto seco, seña de identidad y referente patrimonial de todo el Valle del Guadalhorce.

La cita tiene lugar siempre cada último domingo de septiembre, cuando comienza el otoño y arranca la temporada de cosecha de la almendra. La Junta de Gobierno de la Diputación de Málaga la declaró Fiesta de Singularidad Turística Provincial el 20 de diciembre de 2011.

La organización espera más de 1.000 visitantes y el objetivo de la jornada es dinamizar el comercio local y mantener vivas las tradiciones agrícolas de un cultivo que durante décadas fue la principal fuente de trabajo del municipio.

Más de 50 puestos y degustaciones gratuitas

El mercado abrirá a las 11.00. Más de 50 productores de la comarca venderán almendras y sus derivados, además de quesos, vinos, embutidos, postres y panes artesanos.

La primera degustación llegará a las 11.30 en La Loma, donde el stand del Ayuntamiento ofrecerá vino dulce y folletos informativos al son de la Panda de Verdiales de Los Moras.

A las 12.30 se celebrará la apertura oficial en la Plaza de la Constitución, con el reparto de almendra frita y ajoblanco, los dos platos más representativos de la cocina local elaborada con este fruto seco. La plaza repetirá la degustación de almendra frita a las 17.00.

La almendra, en la carta de los bares

La fiesta se extiende a los bares y restaurantes del municipio, que participan en una ruta culinaria con la almendra como ingrediente protagonista. En sus cartas habrá jibia, caracoles, albóndigas, asadura o conejo en salsa de almendras, crema de ajoblanco, queso brie rebozado en almendra y flan de turrón de almendra.

La jornada recupera también los trabajos tradicionales del pueblo. Habrá escenificaciones de talabartería y espartería, junto al descapotado, el partido y el repelado de la almendra.

En Almogía, quitar la cáscara se conoce como "partir almendras", una tarea que tradicionalmente se hacía con piedras o martillos.

El salón de plenos del Ayuntamiento acogerá una exposición sobre estos oficios y la relación histórica del municipio con la almendra. Abrirá a las 11.30 e incluirá una muestra de verdiales y talleres de bordado en oro y de crochet.

Verdiales, coro rociero y DJ

El escenario tendrá actividad durante todo el día. El Coro Nuestra Señora de la Asunción actuará a las 12.00 en la Plaza de la Constitución. A las 13.00 será el turno de la Panda Los Moras y la Escuela Municipal de Verdiales de Almogía.

Por la tarde, la Escuela de Baile Flamenco y Moderno de Almogía subirá al escenario a las 16.30 y el grupo Alejados lo hará a las 17.30. Después llegará la sesión del DJ Jesús Moreno.

Los más pequeños contarán con una zona infantil con colchonetas y atracciones en la Plaza Calle Carril, abierta de 11.30 a 17.30, y con talleres de animación. Los aseos públicos estarán debajo del Centro de Salud y del Ayuntamiento.