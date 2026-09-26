Giro en el secuestro de Alhaurín de la Torre: el padre de la joven se suicidó una semana antes tras pegar una paliza a su ex

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Las claves Generado con IA El secuestro de una joven en Alhaurín de la Torre está relacionado con un caso previo de violencia de género sucedido días antes en el mismo municipio. El padre de la secuestrada agredió brutalmente a su expareja el 15 de septiembre y se suicidó horas después de la agresión. La joven fue hallada maniatada a un árbol y su pareja sentimental ha sido detenida e ingresada en prisión provisional por estos hechos. Las autoridades investigan posibles desavenencias económicas o conflictos entre grupos como trasfondo de estos sucesos.

El secuestro de la joven que apareció maniatada a un árbol en Alhaurín de la Torre guarda relación con otro caso de violencia de género ocurrido días antes en el mismo municipio. La víctima es hija de un hombre que el pasado 15 de septiembre habría agredido brutalmente a su expareja, de origen extranjero, y que se quitó la vida horas después.

Así lo ha dado a conocer este sábado el Equipo de Atención a la Mujer (EAM), que activó la protección de la primera mujer tras ser valorada de riesgo extremo. El organismo describe una "sucesión de hechos" que acabó alcanzando también a la joven.

Todo comenzó la madrugada del día 15 en un domicilio de Alhaurín de la Torre. La víctima, de 40 años, ya venía sufriendo un contexto de violencia de género y sexual cuando su expareja se presentó en la vivienda sin previo aviso. Apenas llevaban unos meses de relación, según las fuentes consultadas, pero estos habían sido un calvario, ya que el hombre padecía problemas mentales agravados por las adicciones.

Esa madrugada, según las fuentes, el hombre habría irrumpido en la casa de ella tras causar importantes daños en la puerta. Una vez dentro, la habría agredido con patadas, puñetazos y golpes continuados, según recoge el parte médico que se aportó después al EAM, fechado la tarde del día 15.

La mujer intentó pedir ayuda, pero el agresor le habría reventado el teléfono para impedirlo. Durante la agresión, y en presencia de la víctima, el hombre habría cogido el gato que ambos cuidaban y lo habría arrojado desde una altura aproximada de 5 plantas. Lo mató.

La mujer sufrió politraumatismos y contusiones y fue trasladada a un centro sanitario, siempre según relata el EAM. Tras la primera actuación judicial fue valorada como víctima de violencia de género en riesgo extremo, y se estableció un dispositivo de protección para la víctima al desconocerse el paradero del agresor, al que las autoridades comenzaron a buscar. Horas más tarde se supo que el hombre había fallecido por suicidio.

Con el agresor ya fallecido, la víctima comenzó a recibir amenazas de muerte de familiares y amigos del fallecido, llegando estas personas a personarse en el lugar donde trabaja. En paralelo, la entidad ya manejaba información sensible relacionada con otra joven del entorno familiar del fallecido.

Poco después, se conoció que la joven, hija del fallecido, fue localizada después maniatada en Alhaurín de la Torre, lo que obligó a activar de nuevo a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, concretamente a la Guardia Civil, que se hizo cargo de la investigación. Por estos hechos fue detenido un hombre, su pareja sentimental, para quien la autoridad judicial decretó el ingreso en prisión provisional.

El elemento que conecta ambos episodios es el parentesco: el hombre que agredió a su expareja y murió horas después era el padre de la joven hallada atada a un árbol. Así, fuentes consultadas han confirmado a EL ESPAÑOL de Málaga de que la exmujer del fallecido y esta chica no eran madre e hija.

La chica y su novio tenían una relación desde hacía un año. Al parecer, el joven la habría llevado, tras dar muchas vueltas por la zona de un polígono, hasta un paraje solitario donde la ató a un árbol y la encapuchó. Unos ciclistas que vieron y escucharon algo raro que provenía del árbol, decidieron acercarse, algo fundamental para salvarla.

Con la información de la que dispone, el EAM no descarta que detrás de estos sucesos existan "otras circunstancias vinculadas a desavenencias económicas o posibles conflictos entre grupos". La entidad subraya que se trata de una valoración realizada a partir de los datos disponibles y no de una hipótesis que pueda confirmar.

El EAM recuerda que no desarrolla funciones de investigación criminal. Su intervención se limita a la atención, protección, acompañamiento y seguimiento de las víctimas y a la coordinación con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad y los organismos competentes.

Actualmente, la mujer que recibió la paliza, así como su hijo, permanecen bajo protección y seguimiento de la Guardia Civil y del Servicio de Atención y Protección a la Mujer del EAM. Este servicio realiza un seguimiento diario e individualizado de su situación y de sus necesidades durante el proceso de recuperación.

El 016 atiende a las víctimas de todas las formas de violencia contra las mujeres. Es gratuito y no deja rastro en la factura. En caso de emergencia, se puede llamar al 112.

Si tienes pensamientos suicidas o conoces a alguien que pueda tenerlos, puedes llamar al 024, la línea de atención a la conducta suicida, gratuita y disponible las 24 horas.