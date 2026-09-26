Cárcel para el joven que secuestró a su novia, la ató un árbol amordazada y luego mandó un vídeo a su familia

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Las claves Generado con IA Un joven ha sido encarcelado tras secuestrar y atar a su pareja a un árbol en Alhaurín de la Torre, Málaga. El agresor envió un vídeo de la víctima, ensangrentada y amordazada, a la familia de la joven. La mujer fue rescatada por unos ciclistas que la encontraron y la llevaron a casa de un familiar. El detenido está acusado de lesiones, amenazas y detención ilegal en un caso de violencia de género.

Un juzgado ha decretado el ingreso en prisión del joven detenido por presuntamente secuestrar a su pareja y dejarla atada a un árbol, encapuchada y amordazada en mitad del campo, en Alhaurín de la Torre (Málaga), han informado fuentes de la Guardia Civil.



El encarcelamiento se ha dictado como presunto autor de los delitos de lesiones, amenazas y detención ilegal en el ámbito de la violencia de género.



El rescate de la mujer se produjo después de que el pasado martes familiares de la víctima alertaran al instituto armado de que habían recibido unas imágenes donde se veía a la mujer ensangrentada. Desconocían el lugar donde se encontraba.

Al parecer, el hombre la dejó allí, abandonada a su suerte, y la amenazó con volver para matarla. Sin embargo, la chica tuvo la suerte de toparse con unos ciclistas, que al ver algo raro en el árbol decidieron acercarse. Aunque en un principio tuvieron miedo y no entendían qué estaba ocurriendo, de inmediato liberaron a la joven y la trasladaron hasta la vivienda de un familiar.



Durante las pesquisas se arrestó al presunto autor, que no aportó ningún tipo de información al respecto. La principal hipótesis es que el hombre pudo tener un brote de celos.



El teléfono 016 atiende a todas las víctimas de violencia machista las 24 horas del día y en 53 idiomas diferentes, al igual que el correo 016-online@igualdad.gob.es; también se presta atención mediante WhatsApp a través del número 600000016, y los menores pueden dirigirse al teléfono de la Fundación ANAR 900 20 20 10.



En una situación de emergencia, se puede llamar al 112 o a los teléfonos de la Policía Nacional (091) y de la Guardia Civil (062) y, en caso de no poder hacerlo, se puede recurrir a la aplicación ALERTCOPS, desde la que se envía una señal de alerta a la Policía con geolocalización. EFE