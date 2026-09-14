La aceituna aloreña de Málaga deja atrás los años de sequía y encara una "buena" campaña: prevén hasta 3 millones de kilos

Las claves Síguenos

Las claves Generado con IA La campaña 2026/2027 de la aceituna aloreña de Málaga prevé recoger entre 2,5 y 3 millones de kilos, tras superar varios años de sequía. La recolección se realiza de forma manual con la técnica tradicional del ordeño, preservando la calidad del fruto y su Denominación de Origen Protegida. La zona de producción abarca 19 municipios y 17.800 hectáreas, de las que dependen unas 3.000 familias. El arranque oficial de la campaña se celebró en Alhaurín el Grande con la participación de autoridades, productores y cooperativas locales.

La campaña de aceituna aloreña 2026/2027 y las previsiones de los expertos para este año son totalmente positivas, después de haber hecho frente a varios años de sequía y lograr recuperarse el pasado ejercicio.

Con esta idea en la cabeza, estiman que llegarán a recoger entre 2,5 y 3 millones de kilos, según datos de la Junta de Andalucía, los agricultores malagueños han arrancado esta semana de manera oficial la campaña de verdeo 2026 de la Denominación de Origen Protegida (DOP) ‘Aceituna Aloreña de Málaga’.

La "buena" previsión para esta campaña permite a los agricultores afrontar el inicio de la recolección con optimismo y pone nuevamente en valor el trabajo de los que, año tras año, mantienen una forma este cultivo, aseguran desde el Ayuntamiento de Alhaurín el Grande.

Cabe señalar que uno de los principales elementos diferenciadores de la Aceituna Aloreña de Málaga es el mantenimiento de un sistema de recolección tradicional.

La recogida continúa realizándose íntegramente de forma manual mediante la denominada técnica del ordeño, un procedimiento que permite seleccionar y recolectar el fruto con especial cuidado para preservar sus características.

Una vez recogidas, las aceitunas son depositadas en canastos acondicionados para evitar que los golpes puedan dañarlas o deteriorarlas. Posteriormente, son trasladadas a las industrias de aderezo, donde se lleva a cabo su clasificación y calibrado.

Tras este proceso, las aceitunas son partidas y sometidas al proceso de endulzado con agua y sal, siguiendo los tiempos y procedimientos establecidos en función de su forma de elaboración: Verde Fresca, Tradicional o Curada.

Todo este proceso, desde el campo hasta el producto final, contribuye a preservar las características singulares de una aceituna que cuenta con el reconocimiento y la protección de una Denominación de Origen Protegida.

La zona de producción engloba a 19 municipios de las comarcas del Valle del Guadalhorce, Sierra de las Nieves y Serranía de Ronda, abarcando 17.800 hectáreas de las que viven unas 3.000 familias.

Entre las campañas de 2022 a 2024, la producción fue baja, ya que certificaron al Consejo Regulador casi 877.000 kilogramos en 2022, más de 1 millón de kg en 2023 y apenas 290.000 kg en 2024.

En 2025 comenzó su recuperación y llegó a los casi 1,79 millones de kilos. Para este 2026/2027 creen que tendrán una campaña buena y normal en la que podrían llegar a recoger entre 2,5 y 3 millones de kilos de aceitunas.

Arranque oficial de la campaña

El arranque oficial de la campaña de verdeo 2026 de la Denominación de Origen Protegida (DOP) ‘Aceituna Aloreña de Málaga’ se celebró el pasado jueves en Alhaurín el Grande y contó con la presencia de la delegada territorial de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural, Laura Soto; el alcalde de la localidad, Anthony Bermúdez y el presidente del Consejo Regulador, Juan Miguel Gómez Trujillo.

La cita contó además con la presencia de regidores municipales de la zona demarcada, representantes de las industrias acogidas a la denominación, organizaciones profesionales agrarias y cooperativas agroalimentarias.