El espejo catalán del tren de la Costa del Sol: 5.200 millones para Barcelona mientras Málaga sigue en fase de estudio

Las claves

Las claves Generado con IA Cataluña y la Costa del Sol persiguen proyectos ferroviarios similares para reducir el colapso metropolitano y la dependencia del coche. La Línea Orbital Ferroviaria catalana ya está en fase de negociación política, con una inversión estimada de 5.200 millones de euros y fases definidas hasta 2040. El tren litoral de Málaga, con más de 150 km previstos y una inversión potencial superior a 6.500 millones, sigue en fase de estudio y sin financiación asignada. La diferencia clave es el avance político: Cataluña ya integra su proyecto en acuerdos presupuestarios y financiación, mientras Málaga carece aún de calendario o estructura de financiación.

Cataluña y la Costa del Sol persiguen actualmente dos de las mayores transformaciones ferroviarias planteadas en España en las últimas décadas.

Dos proyectos diseñados para responder al colapso creciente de sus áreas metropolitanas, reducir la dependencia del vehículo privado y articular territorios fuertemente urbanizados mediante nuevas redes ferroviarias de alta capacidad.

Sobre el papel, el paralelismo entre ambos planes resulta llamativo. El denominado Tren Orbital de Cataluña —rebautizado oficialmente como Línea Orbital Ferroviaria (LOF)— y el futuro tren de la Costa del Sol comparten problemas, dimensiones, filosofía y hasta dificultades técnicas.

Sin embargo, mientras el proyecto catalán ya ha entrado de lleno en la negociación política e institucional entre la Generalitat y el Estado, el corredor ferroviario de la Costa del Sol continúa aún atrapado en una fase preliminar de estudios.

En Cataluña, la Línea Orbital Ferroviaria busca romper el histórico modelo radial centrado en Barcelona y conectar directamente municipios de la segunda corona metropolitana sin necesidad de pasar por la capital catalana.

El trazado previsto uniría Mataró y Vilanova i la Geltrú atravesando ciudades estratégicas como Granollers, Sabadell, Terrassa, Martorell o Vilafranca del Penedès. El corredor completo alcanzaría unos 120 kilómetros, combinando 52 kilómetros de infraestructura ya existente con otros 68 kilómetros completamente nuevos.

El tren litoral de Málaga, comprometido hace ya 26 años, persigue una lógica muy similar. La aspiración pasa por articular ferroviariamente toda la Costa del Sol y conectar municipios que actualmente dependen casi exclusivamente de la autovía A-7 y de la autopista de peaje AP-7.

Imagen de los diferentes tramos del tren de la Costa del Sol.

El planteamiento más ambicioso que viene siendo objeto de numerosos estudios por parte del Gobierno de España, el último de ellos impulsado hace menos de un año por el Ministerio de Transportes, contempla un corredor de más de 150 kilómetros entre Nerja y Algeciras.

Aunque esta es la extensión global, el foco de mayor atención se concentra especialmente en el tramo Málaga-Marbella-Estepona.

Solo el segmento entre Fuengirola y Marbella obligaría a construir alrededor de 47 kilómetros completamente nuevos.

Enormes costos

Uno de los grandes argumentos utilizados durante años para cuestionar el tren litoral malagueño ha sido la enorme complejidad técnica que supone construir una infraestructura de esta naturaleza en una costa prácticamente colmatada por urbanizaciones, viviendas, carreteras y actividad turística.

Y, como consecuencia, se trata de una obra de enorme envergadura económica. El propio ministro Óscar Puente llegó a desdeñar esta intervención hace dos años. De un lado, aseguró que ese tren no sería competitivo si se ejecuta como prolongación del actual Cercanías, ya que tendría que parar en "20 sitios"; de otro, indicó que “nadie” en el ministerio se planteaba que fuese una nueva línea de Alta Velocidad "por costes y afecciones medioambientales".

Aquel pronunciamiento se vio modificado radicalmente con el paso de los meses y el crecimiento de la contestación social y política en la Costa del Sol. De decir no al corredor de la Costa del Sol, a afirmar en marzo de 2025, en un acto del PSOE: "Tenemos que poner uno entre Nerja y Algeciras".

Frente a las dudas iniciales de Puente y el Ejecutivo de la Nación, el caso catalán, que parece demostrar que el Estado sí tiene capacidad para ir adelante con una operación que, según las estimaciones iniciales, puede alcanzar los 5.200 millones de euros, incluyendo tanto la obra civil como el material rodante necesario.

Al igual que ocurre en la Costa del Sol, la Línea Orbital Ferroviaria exigirá importantes obras subterráneas, nuevos túneles, intercambiadores y plataformas ferroviarias de gran capacidad.

Mapa del tren orbital.

La hoja de ruta catalana plantea además una ejecución modular por fases que se extendería hasta 2040, con una primera intervención prioritaria valorada en unos 665 millones de euros para conectar Santa Perpètua de Mogoda y Sabadell.

En el caso del tren litoral, las cifras siguen sin estar encima de la mesa, aunque utilizando una estimación media por kilómetro, el montante final podría superar los 6.500 millones de euros en el corredor completo entre Nerja y Algeciras.

Usando esta misma línea, entre Fuengirola, Marbella y Estepona, el valor alcanzaría entre los 2.000 y 2.700 millones de inversión.

La gran diferencia: el momento político

Pese a sus enormes similitudes técnicas y económicas, ambos proyectos se encuentran en fases políticas muy distintas.

La Línea Orbital Ferroviaria catalana se ha convertido en una de las piezas clave de las negociaciones entre el Govern de Salvador Illa y ERC. El proyecto figura ya dentro de los acuerdos políticos vinculados a los presupuestos catalanes y su desarrollo se ha incorporado a la agenda de la Comisión Bilateral Estado-Generalitat.

Además, las primeras actuaciones ya aparecen integradas en las previsiones inversoras del sistema de Rodalies, lo que supone el primer encaje presupuestario estatal del proyecto.

El modelo planteado contempla incluso la futura creación de una sociedad mixta de infraestructuras para garantizar financiación plurianual y facilitar fórmulas de cofinanciación europea a través del Banco Europeo de Inversiones.

En Málaga, el escenario es muy diferente, provocando el recelo y el malestar de la sociedad civil y política.

El Ministerio de Transportes dio un paso relevante al adjudicar el estudio de viabilidad del corredor ferroviario de la Costa del Sol, pero el proyecto continúa aún en una fase administrativa inicial. No será hasta finales de año cuando se sepa si la iniciativa es viable desde el punto de vista técnico.

No existe financiación asignada para las obras ni un calendario concreto de ejecución por parte del Ministerio de Transportes. Tampoco se han definido fases constructivas oficiales, mecanismos de cofinanciación o estructuras de gobernanza compartida similares a las planteadas en Cataluña.