Dos mujeres heridas en una colisión entre dos vehículos en la A-7054 a la altura de Pizarra

Imagen del accidente en el que han resultado heridas dos mujeres. Consorcio Provincial de Bomberos de Málaga

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Las claves Generado con IA Dos mujeres han resultado heridas en una colisión entre dos vehículos ocurrida en la A-7054 a la altura de Pizarra. El accidente, en el kilómetro 23 de la vía, provocó el corte completo de la carretera y requirió la intervención de bomberos de Coín. Las dos víctimas, con heridas de carácter leve, fueron atendidas en el lugar y trasladadas posteriormente al hospital. Las causas del accidente están siendo investigadas por las autoridades.

Dos mujeres han resultado heridas este lunes en una colisión entre dos vehículos en la A-7054 a la altura de Pizarra.

El accidente, ocurrido en el kilómetro 23 de la vía, ha obligado a cortar completamente la carretera mientras los servicios de emergencia aseguraban la zona

El siniestro ha obligado a intervenir a una dotación del Consorcio Provincial de Bomberos (CPB) con base en Coín.

El accidente se ha producido tras el choque de dos vehículos. Las víctimas han resultado heridas, en principio de carácter leve, según han informado.

Ambas han sido atendidas en el lugar y posteriormente trasladadas al hospital por los servicios sanitarios.

A la llegada de los bomberos, la vía se encontraba completamente cortada al tráfico, por lo que se procedió a asegurar la zona, realizar labores preventivas y efectuar tareas de limpieza de la calzada para restablecer la seguridad en la circulación.

Las causas del accidente se investigan.