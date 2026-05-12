Detenido tras convertir su casa en un punto de venta de droga en Almogía: ha ingresado en prisión

Imagen de archivo de un agente de la Guardia Civil. Guardia Civil

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Las claves Generado con IA La Guardia Civil ha desarticulado un punto de venta de droga en Almogía y ha detenido a un vecino como presunto autor de un delito contra la salud pública. El sospechoso distribuía estupefacientes entre jóvenes del municipio, utilizando un patinete eléctrico para realizar entregas a domicilio y, posteriormente, vendía desde su vivienda. Durante el registro domiciliario se incautaron 50 gramos de cocaína, 200 gramos de hachís, 6.400 euros en efectivo, balanzas de precisión, armas prohibidas y material para preparar dosis. Tras su detención, el arrestado ha ingresado en prisión por orden judicial.

La Guardia Civil ha desarticulado un punto de venta de droga en el municipio malagueño de Almogía en el marco de la operación ‘Nido’, una actuación que se ha saldado con la detención de una persona como presunta autora de un delito contra la salud pública.

Según ha informado el instituto armado, la investigación comenzó tras recibirse diversas informaciones que apuntaban a que un vecino de la localidad estaría distribuyendo sustancias estupefacientes entre jóvenes del municipio. Para ello, supuestamente utilizaba un patinete eléctrico con el que realizaba desplazamientos y entregas a domicilio.

Los agentes identificaron al sospechoso en varias ocasiones y lo denunciaron por portar pequeñas cantidades de hachís. A raíz de la presión policial, el investigado habría optado por continuar las ventas desde su propia vivienda.

Durante las pesquisas, los guardias civiles detectaron un constante trasiego de personas en el inmueble. Los compradores acudían al domicilio y permanecían apenas unos segundos antes de abandonarlo, una circunstancia compatible con un punto de venta de droga.

En total, fueron identificadas al menos diez personas, la mayoría consumidores habituales, a quienes se les intervinieron pequeñas dosis de estupefacientes y se les tramitaron las correspondientes denuncias.

Tras reunir los indicios necesarios, los agentes solicitaron autorización judicial para registrar la vivienda.

En el operativo se incautaron 50 gramos de cocaína, 200 gramos de hachís, 6.400 euros en efectivo, dos balanzas de precisión, armas prohibidas y diverso material utilizado para preparar y distribuir las dosis.

El arrestado fue puesto a disposición judicial junto a las diligencias instruidas y la autoridad judicial decretó su ingreso en prisión.

La operación ha sido desarrollada por agentes del Equipo de Policía Judicial de la Guardia Civil de Alhaurín de la Torre y efectivos del Puesto de Almogía.