La UMA diseña el primer mapa de IA que dicta a la Policía por dónde patrullar para evitar el delito

Los investigadores de la UMA que participan en el proyecto.

Las claves

Las claves Generado con IA Investigadores de la Universidad de Málaga han creado un sistema de inteligencia artificial que diseña rutas de patrullaje policial anticipando zonas de mayor riesgo delictivo. El proyecto utiliza una réplica digital exacta de la ciudad, integrando datos geográficos, sociales y de criminalidad para simular y optimizar la vigilancia policial. El sistema evita patrones de patrullaje predecibles, generando rutas distintas para cada unidad y mejorando la eficacia de la presencia policial en puntos críticos. El modelo determina el número óptimo de agentes y estudia incorporar variables como clima o movilidad urbana para gestionar emergencias en tiempo real.

Málaga se ha convertido en el tablero de pruebas de una tecnología que aspira a cambiar las reglas del juego en la seguridad ciudadana local. Investigadores de la Universidad de Málaga (UMA) han desarrollado un sistema de Inteligencia Artificial capaz de diseñar rutas de patrullaje policial con una precisión quirúrgica, anticipándose al crimen antes de que ocurra.

La joya de la corona de este proyecto es una "gemela digital" de Málaga: una réplica virtual exacta de la ciudad que integra datos geográficos, sociales y, sobre todo, el historial de criminalidad. En este entorno digital, la policía puede ensayar sus estrategias de vigilancia antes de pisar la calle, sabiendo de antemano qué zonas necesitan más refuerzos.

Gracias al aprendizaje por refuerzo multiagente, las patrullas, tratadas como "agentes" inteligentes en la simulación, aprenden a coordinarse de forma autónoma. En lugar de usar caminos fijos, el sistema genera rutas distintas para cada unidad, evitando patrones repetitivos que los delincuentes podrían predecir.

"Unos recorridos menos previsibles pueden disuadir la actividad delictiva", explica el investigador Eduardo Guzmán. Bajo esta premisa, la ciudad se ha dividido en una cuadrícula milimétrica de 50 por 50 metros para analizar dónde se concentra el delito y cómo deben moverse los agentes para maximizar la vigilancia.

Eficacia frente a burocracia

El sistema introduce un concepto clave: el índice de cobertura. Ya no importa tanto cuántas veces pase un coche patrulla por una calle, sino la eficacia real de esa presencia en puntos críticos. El modelo es capaz de determinar el número ideal de agentes necesarios, evitando tanto las "zonas de sombra" como el derroche de recursos.

Aunque todavía se encuentra en fase de laboratorio, el diseño ya es realista: contempla turnos de ocho horas y patrullas a pie. Los investigadores, en colaboración con la Comisaría Provincial de la Policía Nacional, ya trabajan para que esta IA gestione emergencias en tiempo real y añada variables como el clima o la movilidad urbana a su mapa virtual.

Este avance es el fruto de la tesis doctoral de Juan Palma-Borda y se enmarca en el proyecto ATREIDES del Plan Nacional de I+D. Con financiación de la Junta de Andalucía y fondos FEDER, Málaga se sitúa a la vanguardia de la "policía predictiva", demostrando que el próximo aliado contra el crimen llevará quizá código en lugar de una placa.