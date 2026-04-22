Segundo tirón de orejas a la Junta en una semana por actos en Málaga en plena campaña a las andaluzas

Carolina España, Francisco de la Torre y Rocío Díaz, en la visita a las obras del Metro de Málaga.

Las claves

Las claves Generado con IA La Junta de Andalucía ha sido advertida por segunda vez en una semana por vulnerar la Ley Electoral durante la campaña en Málaga. La Junta Electoral Provincial resolvió a favor de una denuncia del PSOE por una visita institucional a las obras del Metro de Málaga. El acto, realizado por responsables autonómicos y el alcalde de Málaga, fue considerado infracción al deber de neutralidad durante el periodo electoral. Aunque no se impone sanción, se insta a los consejeros implicados a abstenerse de realizar actos similares durante el proceso electoral.

Nuevo tirón de orejas a la Junta de Andalucía por vulnerar la Ley de Régimen Electoral.

Si hace justo una semana la Junta Electoral Provincial censuraba una visita institucional protagonizada por los consejeros de Sanidad, Antonio Sanz, y Economía, Carolina España, a las obras de adecuación del Hospital Pascual, ahora hace lo propio con otro acto en los trabajos de construcción del Metro.

El organismo resuelve contra la Administración regional y a favor de una denuncia presentada por el PSOE contra la Consejería de Fomento por una visita institucional a las obras de prolongación del suburbano.

En la resolución este acto es considerado una infracción al artículo 50.2 de la Ley Orgánica del Régimen Electoral General (LOREG). El acuerdo, notificado el 20 de abril al representante provincial del PSOE-A, insta a los consejeros implicados a abstenerse de actos similares en el resto del proceso electoral, sin imponer sanción.

Detalles de la denuncia

El PSOE denunció la difusión pública de la actuación de la consejera, que incluyó convocatoria oficial a medios de comunicación. La JEP argumenta que esta visita no constituye "información imprescindible para el funcionamiento de los servicios públicos", sino una alusión a realizaciones gubernamentales que choca con el deber de neutralidad de los poderes públicos durante el periodo electoral.

La visita se enmarca en las obras del primer tramo de prolongación del Metro hacia el Hospital Virgen de la Esperanza, realizada por la consejera de Fomento, Rocío Díaz, junto a la de Economía, Hacienda y Fondos Europeos, Carolina España, y el alcalde de Málaga, Francisco de la Torre.

La cita tuvo lugar el pasado 10 de abril, cuando los responsables autonómicos, acompañados del regidor malagueño y una amplia representación de las empresas constructoras y de la concesionaria del suburbano acudieron para conocer el avance de los trabajos del primero de los tramos del ramal hacia el entorno del Hospital Civil.