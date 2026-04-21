Óscar Puente reaparece para destacar la magnitud de la obra de Álora y cargar contra las críticas: "Es indignante"

Vídeo de las obras de reparación del talud del AVE en Álora.

Las claves

Las claves Generado con IA Óscar Puente defiende la magnitud de la obra de reparación del talud de Álora tras los daños causados por las tormentas de febrero. El ministro critica las declaraciones de otros responsables institucionales sobre la gestión de la crisis ferroviaria entre Málaga y Madrid. La reapertura de la línea AVE entre Málaga y Madrid está prevista en precario para el 27 de abril, solo con una vía operativa y velocidad reducida. La recuperación total de la infraestructura, con ambas vías y velocidad normal, no se completará hasta final de año, según Adif.

El ministro de Transportes, Óscar Puente, vuelve a hablar del talud de Álora y la falta de conexión directa en AVE entre Málaga y Madrid.

Lo hace, como ya ocurriera semanas atrás, en su cuenta oficial de X, en la que subraya la envergadura de la operación de reparación de los daños causados a principios de febrero por las tormentas que azotaron a la provincia.

"Es difícil entender la magnitud de la obra que ha habido que afrontar en Álora para recuperar la línea Sevilla-Málaga de alta velocidad. Por eso es indignante escuchar a otros responsables institucionales actuar con tanta irresponsabilidad y tanto cinismo", afirma en su mensaje. La parte de la infraestructura afectada es la que une Málaga con Córdoba, desde donde continúa en una tramo común hacia Madrid.

La publicación va acompañada de un vídeo aéreo en el que se observa de manera clara la extensión de la obra de recuperación del desmonte.

La reaparición de Puente en este tema, tras su comparecencia en el Congreso de los Diputados, se produce a menos de una semana de que, previsiblemente, se recupere la conexión ferroviaria entre la Costa del Sol y la capital de España.

De acuerdo con la comercialización de billetes por parte de los operadores privados, que mantienen suspendidas sus circulaciones en este trayecto, la intención es que se reabra el tramo el 27 de abril próximo.

Lo hará, eso sí, en precario y a una velocidad reducida. De hecho, atendiendo a las informaciones de Adif, sólo se recupera una de las dos vías. Para la segunda habrá que esperar a junio. Y habrá que esperar a final de año para que, a priori, el paso por este punto se haga a una velocidad normal.

Hay que recordar que el pasado mes de marzo, Puente protagonizó una comparecencia en el Congreso, a petición del PP, en la que reprochó que los populares convirtieran el problema en la infraestructura ferroviaria en "una cuestión absurda, infantil y falsa".

Llegó a asegurar que lo ocurrido con el desprendimiento del talud en Álora no debería ser asunto de discutir en el Congreso, al ser propio de la gestión ordinaria de infraestructuras.