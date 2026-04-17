Belén y Lucía devuelven una cartera con 1.332 euros en Málaga: "Hicimos lo que nos gustaría que nos hicieran"

Las claves

Las claves Generado con IA Belén y Lucía, dos jóvenes de Ardales, encontraron una cartera con 1.332,50 euros y decidieron devolverla en Málaga. Las chicas contactaron con la Policía Local, que logró localizar al dueño, quien recuperó el dinero y su documentación personal. El dinero estaba destinado a reparar una furgoneta de una empresa que atiende a personas con diversidad funcional. Las jóvenes afirman que actuaron con empatía y satisfacción, haciendo lo que les gustaría que hicieran por ellas.

Belén y Lucía, dos jóvenes ardaleñas de 19 y 21 años, habían pasado la tarde de compras por Málaga capital, donde ambas estudian. Pero cuando volvían a su piso, encontraron una cartera en el suelo que tenía en su interior 1332,50 euros. Lejos de quedárselo, pues bien podría solventar la cifra al menos una mensualidad de alquiler, las chicas decidieron devolverlo. Su gesto se ha hecho viral en redes, ya que para muchos parece que la humanidad se esté perdiendo.

Las jóvenes, que han sido entrevistadas en las redes sociales del Ayuntamiento de Ardales, explican en el vídeo que cuando iban de camino a casa se pusieron "nerviosas" al ver la cartera en el suelo. "Luego nos tranquilizamos, fuimos a nuestro piso y llamamos a nuestros padres. Luego nos pusimos en contacto con la Policía, que nos puso a su vez en contacto con el dueño", explican las hermanas.

A partir de ese momento, los policías iniciaron las gestiones para localizar al dueño. Finalmente lograron contactar con él y citarlo en dependencias del GIAA, donde pudo recuperar todas sus pertenencias. El hombre aseguró que no sabía en qué momento había extraviado la cartera, donde además de los 1332,50 euros en efectivo, había documentación personal como la tarjeta de crédito, el permiso de conducir y la tarjeta sanitaria.

"Este nos escribió diciendo que se sentía agradecido con lo que habíamos hecho", dice una de las hermanas, mientras la otra califica con una palabra el gesto que ambas realizaron: empatía. "Hemos hecho justo lo que querríamos que hicieran con nosotras", dice. A su vez, añaden que sienten una satisfacción inmensa, ya que en el momento que hicieron entrega de la cartera a la Policía Local no sabían que el dinero tenía un fantástico fin social.

El hombre, que no sabía cuándo perdió el dinero que llevaba encima, les contó que estos 1.332,50 euros estaban destinados a pagar la reparación de una furgoneta de la empresa en la que trabaja, dedicada a la atención de personas con diversidad funcional. Un pequeño gesto que, en este caso, evitó un problema mucho mayor y dejó una historia de civismo que bien podría haber pasado desapercibida en medio del ruido de la ciudad.