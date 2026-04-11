Una luz en la tragedia: la joven embarazada de Adamuz da a luz en Málaga a un niño mientras sigue en la UCI

Imagen de Ana, la hermana de Raquel, junto a su mascota, Boro. Cedida/ Reuters

Las claves nuevo Generado con IA Raquel, una joven embarazada herida gravemente en el choque de trenes de Adamuz, ha dado a luz a un niño en el Hospital Regional de Málaga. A pesar de sufrir traumatismo craneoencefálico y fractura de vértebra, el bebé nació con constantes vitales estables mientras la madre sigue en la UCI. El accidente de tren en Adamuz dejó 46 fallecidos y 126 personas atendidas, de las cuales 124 ya han recibido el alta médica. Raquel viajaba con su pareja, su hermana y su perro Boro, que fue buscado intensamente tras la tragedia.

Tras casi tres meses de dolor causados por el choque de dos trenes en el municipio cordobés de Adamuz, que mató a 46 personas, un momento de esperanza hermoso.

Entre las historias más dolorosas del siniestro estaba la de Raquel, una joven embarazada de unos 30 años, de origen malagueño, que viajaba en el tren Iryo accidentado.

El impacto le provocó graves heridas. Traumatismo craneoencefálico y una fractura de vértebra. Durante todas estas semanas ha permanecido ingresada en la UCI del Hospital Regional de Málaga, donde, pese a su estado crítico, ha dado a luz a un niño.

A pesar de su gravedad, durante los días siguientes los médicos explicaron que el feto seguía con latido cardíaco y constantes vitales estables.

Ahora, la Administración regional ha informado de la buena nueva y de que los esfuerzos han dado sus frutos. Lo que no hace es aportar más detalles sobre el estado de la madre. Se limita a informar de que permanece en la UCI.

Raquel regresaba de Madrid junto a su pareja, su hermana y su perro, Boro, que se hizo popular y conocido por su desaparición y la búsqueda incansable que se realizó durante horas.

De acuerdo con los datos aportados desde el Servicio Andaluz de Salud, que no aporta más detalles sobre el parto, desde el siniestro hasta este sábado han sido atendidos un total de 126 personas (121 adultos y 5 niños), habiendo sido dados de alta 124.