Isabel Díaz Ayuso acompañará a la Legión en el desembarco y traslado del Cristo de la Buena Muerte en Málaga

Las claves nuevo Generado con IA Isabel Díaz Ayuso celebrará la Semana Santa en Madrid, Málaga y Sevilla. El Jueves Santo acompañará en Málaga a la Legión durante el desembarco y traslado del Cristo de la Buena Muerte. También estará presente en la Madrugá sevillana antes de regresar a Madrid. En Madrid, asistirá a la representación de La Pasión de Daganzo, Fiesta de Interés Turístico Regional.

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, celebrará la festividad de la Semana Santa en Madrid, Málaga y Sevilla y asistirá el Jueves Santo al desembarco del Cristo de la Buena Muerte, así como a la Madrugá sevillana.

Según han informado desde el Gobierno regional madrileño, en la capital de la Costa del Sol acompañará este Jueves Santo al Cristo de la Buena Muerte y Ánimas (Cristo de Mena), desde su desembarco por la mañana en el puerto de la ciudad por la Legión hasta su traslado a la sede de la Hermandad.

En la capital andaluza, la presidenta madrileña vivirá el Jueves y el Viernes Santo con la Madrugá sevillana para regresar a Madrid y asistir por la tarde al municipio de Daganzo de Arriba.

Ya en la región madrileña, Díaz Ayuso presenciará la representación de La Pasión de Daganzo, declarada por la Comunidad de Madrid como Fiesta de Interés Turístico Regional en 2014.