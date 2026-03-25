El turismo rural se blinda en Málaga pese al corte del AVE con Madrid: más del 82% de ocupación en Semana Santa

Las claves nuevo Generado con IA El turismo rural en Málaga prevé una ocupación superior al 82% en Semana Santa, 9 puntos más que el año pasado. Las zonas más demandadas son Torrox, Frigiliana, Antequera y Nerja, con mayoría de visitantes españoles, alemanes, británicos y holandeses. El corte del AVE con Madrid no afecta al turismo rural, ya que los turistas llegan principalmente en coche o avión. El precio medio por persona y noche en casas rurales de Málaga es de 35,3 euros, con estancias medias de más de cinco personas.

Lejos de los malos augurios y los temores con los que el sector turístico de la provincia de Málaga afronta esta Semana Santa ante la ausencia de conexión directa ferroviaria con Madrid, el turismo rural asoma como un valor refugio en toda regla.

Así lo confirman los datos de ocupación para Semana Santa en este tipo de alojamientos. Frente a las bajadas de los hoteles de la Costa del Sol, las casas rurales han visto crecer la demanda, según los datos de Ruralidays.com, principal plataforma de casas rurales de España.

De Miércoles Santo a Domingo de Resurrección, la ocupación en alojamientos rurales de Málaga será superior al 82%, frente a un 73% del año anterior. Por tanto, el crecimiento ha sido de un 9%.

Le siguen Córdoba (80,5%, un 17% más); Granada (79%, +12%) y Jaén (78% +19%). Mientras, la ocupación global en Andalucía será de un 78%, 8 puntos más que hace un año.

El primer cliente para estas fechas es el español, con un 34,2 %. Le siguen el alemán (25,4 %), el británico (17 %) y el holandés (3,7 %).

"Las zonas más reservadas en la provincia son Torrox, Frigiliana, Antequera y Nerja", comenta Félix Zea, cofundador de Ruralidays, quien añade: "En su mayoría, los visitantes buscan pueblos de interior, que estén bien conectados con la costa".

La estancia media en una casa rural tiene una ocupación por encima de cinco personas, con un precio de 1.172 euros, esto es, un coste medio por persona de 35,3 euros por noche.

Valor refugio

En cuanto a las amenazas que se ciernen sobre el sector turístico esta Semana Santa, Félix Zea afirma: "El corte de la alta velocidad no nos está afectando, porque nuestros clientes extranjeros vienen en avión, y los españoles lo hacen habitualmente en coche".

En cuanto a la guerra en Irán, "seguimos monitoreando y afortunadamente no nos está afectando negativamente y, de hecho, si continúa tendrá un efecto beneficioso para el turismo en países como España en el medio plazo".

El experto justifica esta posibilidad tanto por el desplazamiento de turistas extranjeros que tenían previsto viajar a otros países hacia destinos nacionales; como por los españoles que dejarán de viajar internacionalmente y se quedarán más cerca de casa.