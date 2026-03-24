Confirman condena a un hombre por violar a una compañera que había tomado medicación para dormir

Las claves nuevo Generado con IA El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía ha confirmado la condena de cinco años y medio de prisión a un hombre por agredir sexualmente a una compañera de trabajo que había tomado medicación para dormir. Los hechos ocurrieron en julio de 2021 en un apartamento compartido por empleados en una localidad malagueña, donde el acusado aprovechó que la víctima estaba dormida y la sujetó con fuerza para violarla. La víctima desarrolló un trastorno por estrés postraumático y recibió tratamiento psicológico, por lo que el condenado deberá indemnizarla con 8.520 euros por el tratamiento y 6.000 euros por daño moral. Además de la prisión, el agresor tiene prohibido acercarse a la víctima durante más tiempo que la condena de prisión y deberá participar en programas de educación sexual tras su libertad.

El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) ha confirmado la condena a cinco años y medio de prisión impuesta por la Audiencia de Málaga a un hombre por agredir sexualmente a una compañera de trabajo con la que compartía de alquiler junto con otros empleados y que había tomado una medicación para dormir.

Los hechos tuvieron lugar en julio de 2021. Según se declaró probado en la sentencia, y ahora confirma el alto Tribunal andaluz, el acusado compartía un apartamento de alquiler en un complejo de una localidad malagueña con otros compañeros de trabajo, entre ellos la víctima.

Para el Tribunal, el acusado conocía que la mujer había tomado medicación para dormir y por esto se dirigió hacia la habitación donde dormía, "la sujetó por detrás y le quitó el pantalón del pijama y la ropa interior". Al darse cuenta el hombre, "la agarró con más fuerza para evitar que ella pudiera zafarse" y la violó.

La Sala de apelación ratifica que la mujer insistió para que el hombre parara, pero, "haciendo caso omiso" a estas peticiones continuó. Como consecuencia de estos hechos, la víctima presenta trastorno por estrés postraumático y ha recibido tratamiento psicológico por esto.

Por estos hechos se le condenó por un delito de agresión sexual a la pena de cinco años y medio de prisión y también a la prohibición de aproximarse a la mujer a menos de 500 metros así como comunicarse con ella por un plazo superior en un año a la pena de prisión impuesta.

Para la Sala, el acusado llevó a cabo su acción "con violencia tal y como ha descrito la víctima, que fue sujetada con fuerza por detrás, agarrada", además de "aprovechando la circunstancia de que había tomado varias pastillas para dormir y se hallaba dormida" y "a pesar de la negativa de la víctima a mantener relaciones sexuales".

El Tribunal consideró que "la violencia ejercida por el acusado fue la suficiente para conseguir doblegar la voluntad de la víctima" y señala como "prueba fundamental" la propia declaración de la denunciante.

Además de la pena de prisión, se le impuso la medida de libertad vigilada durante cinco años a cumplir una vez cumplida la pena de prisión, consistente en la obligación de participar en programas formativos de educación sexual. En cuanto a la indemnización, se le condenó al pago de 8.520 euros por el tratamiento psicológico y en 6.000 euros por daño moral.

Así, se le aplicó la circunstancia que atenúa la pena de embriaguez, ya que se considera probado que el procesado consumió durante esa tarde y noche bebidas alcohólicas "y ello tuvo un impacto liviano en sus facultades intelectivas y volitivas", señala la sentencia.

Dicha sentencia fue recurrida en apelación por la representación procesal del condenado, que alegó hasta nueve motivos para anular la sentencia inicial y dictar otra en la que se absolviera al acusado. Pero, el TSJA ha desestimado todos estos argumentos y la totalidad del recurso de la defensa.