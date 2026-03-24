El cierre del AVE castiga al empleo ferroviario en Málaga: Iryo prolonga el ERTE y BTREN envía al paro a 50 trabajadores

Las claves nuevo Generado con IA El cierre del AVE Málaga-Madrid desde febrero afecta negativamente al empleo ferroviario en Málaga. Iryo ha decidido prolongar el ERTE para 40 trabajadores mientras continúe cerrado el corredor ferroviario. BTREN ha aplicado un ERTE por fuerza mayor que afecta a más de 50 empleados en sus talleres de Los Prados. Según CCOO, los trabajadores con salarios más bajos son los más perjudicados por los ERTE vinculados al cierre del AVE.

El cierre de la conexión directa del AVE Málaga-Madrid desde principios del pasado mes de febrero y, al menos, hasta finales de abril, no sólo mantiene en vilo las previsiones económicas relacionadas con el turismo, sino que también impacta de manera clara al empleo ferroviario.

Muestra de ello son los Expedientes de Regulación Temporal de Empleo (ERTE) que afectan a Iryo y a la empresa de mantenimiento BTREN, responsable de los talleres de Los Prados.

En el caso de la compañía ferroviaria Iryo, una de las tres operadoras con capacidad para explotar comercialmente el corredor entre la capital de la Costa del Sol y Madrid, ha decidido prolongar el citado expediente laboral.

Tras anunciar el pasado 25 de febrero la suspensión temporal de los contratos de 40 profesionales adscritos a su base en la provincia, después de que la autoridad laboral reconociera la existencia de fuerza mayor por la anulación del corredor sur en la ruta Madrid–Málaga, ahora da un paso más.

Tal y como confirman desde la compañía, el ERTE se mantendrá vivo "mientras la vía siga cerrada". En este sentido, apuntan que en el momento en que la infraestructura quede reparada y se retomen las frecuencias ferroviarias se pondrá fin al mismo.

Hay que recordar que Iryo fijó el horizonte del ERTE en el 23 de marzo, fecha en la que estaba previsto recuperar la conexión directa. Sin embargo, el retraso en las obras sobre el talud dañado ha obligado a prolongar el cierre del corredor y, con él, la suspensión de contratos.

Por su parte, en Los Prados, según ha informado el sindicato Comisiones Obreras, la plantilla de BTREN afronta un escenario de incertidumbre tras la decisión de la compañía de aplicar un ERTE por fuerza mayor que afecta a más de medio centenar de empleados.

La firma argumenta que la paralización del servicio de alta velocidad y las dificultades de acceso a las instalaciones, derivadas del desprendimiento que interrumpió la circulación, impiden mantener la actividad con normalidad.

Para CCOO, mayoritario en la empresa, es una medida "injustificada", al tiempo que denuncia que la factura del cierre del AVE se está cargando sobre quienes menos ganan.

Según el relato sindical, el impacto del ERTE no se reparte por igual: los puestos con salarios más bajos soportan en exclusiva la pérdida de ingresos, mientras que las categorías mejor remuneradas han quedado al margen del expediente.

Tanto en BTREN como en Iryo, el denominador común es el mismo: la calificación de "fuerza mayor" para justificar los expedientes y su origen directo en el corte del AVE Málaga–Madrid.