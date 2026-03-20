Renfe admite que no puede activar su 'plan b' para volver a conectar Málaga con Madrid por "limitaciones operativas"

Las claves nuevo Generado con IA Renfe descarta activar su 'plan b' para restablecer la conexión directa en AVE entre Málaga y Madrid por limitaciones operativas. La compañía señala la indisponibilidad de trenes y el aislamiento del taller de Málaga como principales obstáculos para recuperar el servicio. Renfe ha estudiado alternativas, como el uso de trenes híbridos, pero por ahora solo puede ofrecer un plan que combina autobús y tren entre ambas ciudades. Actualmente, se mantienen más de 3.000 plazas diarias entre Málaga y Madrid, aunque los trayectos pueden superar las cuatro horas.

Málaga seguirá sin conexión directa en AVE con Madrid. Pese a que Renfe ha analizado la posibilidad de poner en marcha un plan b mediante el que eliminar los transbordos en autobús a los que están obligados los viajeros que siguen apostando por el tren para viajar entre ambas ciudades, el mismo queda descartado.

Así lo ha reconocido la compañía ferroviaria en una nota oficial, en la que se justifica la imposibilidad de seguir adelante con esta alternativa, que el pasado domingo puso sobre la mesa el Partido Popular, en la existencia de "diversas limitaciones operativas" que la frenan en seco.

En concreto, hablan de "indisponibilidad" de trenes, dado que hay unidades que han quedado inmovilizadas en Algeciras y Málaga por motivo de los cortes de las líneas por el temporal y al aislamiento en el que se encuentra el taller de la capital de la Costa del Sol.

Todo ello, apuntan, ha obligado a redistribuir la flota en otros talleres y a elevar los períodos de mantenimiento y kilometraje de los trenes. Y un tercer factor: la necesidad de formar y habilitar maquinistas para el tipo de material y el tramo de vía.

Renfe admite haber analizado desde la caída del talud que afecta de lleno a la infraestructura ferroviaria en Álora varias soluciones para mejorar la operativa entre Málaga y Madrid.

Una de ellas es la convertir el plan alternativo de transporte (PAT) en un trayecto íntegramente ferroviario por vía convencional hasta Antequera, y poner en marcha un servicio especial con trenes de rodadura desplazable capaz de hacer Málaga‑Antequera por la línea clásica y continuar después por la LAV hacia Atocha.

Ese "tren híbrido", que permitiría recuperar un enlace directo sin bajarse del convoy, es precisamente la solución que venían reclamando los agentes económicos de la Costa del Sol y que algunos responsables políticos han defendido públicamente en los últimos días.

"Aunque todas estas líneas y los trabajos necesarios se están estudiando, la operativa, hoy en día, no es posible realizarla", se añade, asegurando que cuando sea factible aplicarla se hará.

Al tiempo, la compañía saca pecho por ser el único operador de los tres que explota la infraestructura de alta velocidad entre Málaga y Madrid que sigue ofreciendo conexión. Lo hace, eso sí, con un plan que combina autobús entre la capital malagueña y Antequera Santa Ana y tren de alta velocidad hasta Atocha.

De acuerdo con sus cifras, ese dispositivo suma más de 3.000 plazas diarias, distribuidas en catorce servicios (siete por sentido) que en muchos casos superan las cuatro horas de viaje.