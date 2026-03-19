José Porras, dueño de un restaurante en Málaga: "Las pérdidas van a ser cuantiosas sin el AVE en Semana Santa"

El sector del alquiler de coches también se ve afectado, ya que no reciben las reservas habituales de turistas que solían llegar en tren.

Restaurantes y hoteles, como El Trillo y la cadena MS, ya notan una caída en las reservas en comparación con años anteriores.

Empresarios malagueños estiman pérdidas directas de 300 millones de euros y 1.300 millones en pérdidas indirectas por la falta del servicio ferroviario.

La ausencia de trenes AVE directos entre Málaga y Madrid durante Semana Santa preocupa al sector turístico local debido a su impacto en las reservas.

Quien haya viajado alguna vez en tren de alta velocidad entre Málaga y Madrid (sea de Renfe, Iryo o Ouigo) ha podido comprobar en persona que van siempre prácticamente llenos independientemente del día y la hora.

En Semana Santa la demanda se multiplica y habitualmente doblan vagones para poder transportar a más gente. Este año no habrá nada de eso.

Desde el pasado 18 de enero, cuando se produjo el trágico accidente en Adamuz en el que murieron 46 personas, no hay trenes directos entre Málaga y la capital española. El tramo de Adamuz se arregló, pero el 4 de febrero se desmoronó un talud sobre la vía en Álora por las lluvias y aún no ha sido reparado.

No habrá AVE directo en Semana Santa, una de las fechas apuntadas en mayúsculas en el sector turístico malagueño.

Los empresarios, en general, han hablado de 300 millones de euros en pérdidas directas y 1.300 millones en pérdidas indirectas. Pero hemos querido saber qué previsiones concretas hay en varios negocios.

José Porras es uno de los dos dueños de El Trillo, un restaurante histórico situado a 10 metros de la calle Larios, en pleno centro de Málaga.

"Que no haya AVE nos va a repercutir, están todas las alarmas encendidas y las pérdidas van a ser cuantiosas", ha indicado a EL ESPAÑOL de Málaga, subrayando que "el AVE es un motor económico para la ciudad".

El hostelero asegura que las reservas en su establecimiento "ya se están resintiendo respecto al año pasado". Normalmente, a quince días de la Semana Santa ya tienen el 70% de las mesas reservadas. Ahora no llegan a ese nivel.

"Nosotros estamos en la calle Larios y para nosotros la Semana Santa es vital, así como la semana de Feria o la Navidad", añade Porras, quien confía en que muchos turistas decidan venir en coche.

Miguel Sánchez posa en la terraza del hotel MS Amaragua para este diario. A. R.

Miguel Sánchez es uno de los empresarios hoteleros emblemáticos de la Costa del Sol. Es propietario de la cadena MS, que cuenta con varios hoteles tanto en Málaga capital como en Torremolinos.

"No estamos apenas recibiendo reservas del mercado nacional", ha lamentado, aunque en el aspecto positivo destaca que tampoco ha habido, de momento, cancelaciones.

"Toda la vida el turismo español que viene en Semana Santa espera a última hora para ver cómo está el tiempo y ahora también pasará", indica.

Sánchez cree que "la gente va a salir de vacaciones porque es un bien social irrenunciable" y también desea que los turistas viajen en coche, aunque la subida del precio de la gasolina por la guerra en Irán no es precisamente un factor positivo.

Ana María García tiene un rent a car y es la presidenta de la patronal del sector en Málaga. Aunque la mayoría de alquileres se producen en el aeropuerto, en la estación de Renfe y alrededores también hay muchas empresas que prestan servicio y, según García, "no están recibiendo las reservas de años anteriores".

De hecho, esta empresaria teme que se pierdan alquileres cortos y esporádicos que suelen hacer los turistas que vienen en tren, se alojan en Málaga y van un día, por ejemplo, a Ronda.

"Da rabia porque esos clientes que vamos a perder se van a ir a otros destinos", apunta García. Esta empresaria detalla que además se pueden perder turistas por el aeropuerto ante el alto precio de los billetes entre Málaga y Madrid.