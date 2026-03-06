El Seprona investiga al dueño de una explotación equina en Coín por maltrato animal

Las claves nuevo Generado con IA El Seprona investiga al dueño de una explotación equina en Coín por un presunto delito de maltrato animal. La investigación comenzó tras recibir una alerta ciudadana sobre una yegua en estado de abandono y grave deterioro de salud en Cártama. La yegua presentaba una grave deformación en una pata, no podía levantarse ni apoyarse sobre el casco, lo que le causaba dolor extremo e irreversibles daños. El propietario no proporcionó asistencia veterinaria ni cuidados obligatorios, lo que llevó a la eutanasia del animal y a la investigación por maltrato animal.

La Guardia Civil investiga al propietario de una explotación equina por un presunto delito de maltrato animal, una actuación dirigida por el Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona) de la Compañía de Coín.

La investigación se inició tras tener conocimiento, por información obtenida gracias a la colaboración ciudadana, de la presencia de una yegua en estado de abandono y en condiciones críticas de salud en una parcela del término municipal de Cártama, según ha indicado la Guardia Civil en un comunicado.

Al personarse en el lugar, los guardias civiles comprobaron que el animal se encontraba permanentemente en posición de decúbito lateral con imposibilidad de levantarse por sus propios medios.

Tras realizar una inspección ocular, comprobaron que el équido presentaba una grave deformación en su extremidad posterior izquierda, con un excesivo crecimiento del casco.

Esta patología provocaba que el animal no se pudiera apoyar sobre el casco, sino que lo hiciera directamente sobre sus articulaciones, causándole un dolor extremo y daños estructurales irreversibles.

Ante tales hechos, se solicitó la presencia de los servicios veterinarios y, tras el examen clínico realizado por dos facultativos, determinaron practicar la eutanasia al animal.

Durante la investigación se pudo constatar que el propietario no había proporcionado la asistencia veterinaria obligatoria ni los cuidados necesarios, permitiendo el agravamiento de la enfermedad.

Por todo ello, se procedió a la investigación del responsable por un presunto delito de maltrato animal. Las diligencias instruidas fueron puestas a disposición de la Fiscalía de Medio Ambiente de Málaga.