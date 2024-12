Recién casados y dando premios en la Lotería de Navidad en Málaga: la historia de la lotera Ana Cuevas

"Me he dejado el Roscón de Reyes en la mesa", dice Ana Cuevas con una sonrisa mientras abre la persiana de la administración que regenta desde hace seis años en el número 78 de la calle Ayala de Málaga. Su hija es enfermera y pasará la Navidad trabajando en Madrid, por lo que este 22 de diciembre habían decidido darse los regalos en casa. Lo que no esperaba es que el último que le darían a ella sería desde la delegación malagueña de Loterias y Apuestas del Estado: ha vendido 21 décimos del cuarto premio del Sorteo de la Lotería de Navidad.

Cuevas ha repartido más de 400.000 euros en el barrio de Huelin, repleto de familias trabajadoras como la de Macarena, una de las premiadas que no ha dudado en acudir a Baraka, así se llama la administración, para dar las gracias a Ana. Precisamente Baraka significa "persona con fortuna", según ha explicado la lotera a los compañeros de la prensa presentes.

Ana estudió Pedagogía, pero hace seis años decidió dar un cambio de vida radical y "empezar de cero". Así, cogió el local donde cada 22 de diciembre daba premios María Luisa, la anterior propietaria, quien no ha dudado tampoco en asomarse por sus instalaciones para darle la enhorabuena en persona.

Baraka es un nombre que, según la propia Ana, le viene como anillo al dedo, pues este 2024 le ha traído una suerte inesperada. No solo ha logrado el éxito con su negocio, sino que este año ha estado marcado por un evento muy especial de su vida: se casó el pasado mes de septiembre. "Esto ha sido rizar el rizo", declara.

El vecindario asegura que Ana "es más buena que el pan" y que se merecía esta "alegría". Ella no lleva ningún décimo del número premiado, pero se alegra de que clientes habituales hayan recibido un pellizco económico para esta Navidad, pues en su zona hay gente a la que le hace mucha falta.

El impacto de este cuarto premio ha sido grande, tanto en el negocio de Ana como en el barrio. Raquel, de la tienda de muebles de la calle Ayala, ha ganado 20.000 euros, pero es que ayer decidió regalar un décimo premiado a Nieves, del salón de uñas Kitty, y otro a Alicia, del Copicentro.

Aunque la mujer más generosa de Huelin en el día de hoy no quiso dar declaraciones, sí que lo hicieron las dos agraciadas por sorpresa, quienes agradecieron este bonito regalo a su amiga. Nieves quiere viajar a China, su tierra natal, junto a su familia, gracias a estos 20.000 euros, pero Alicia aún no sabe qué hará con el dinero. "Me ha pillado de sopetón", declaró.

Sin duda, el brillo especial que Ana tenía en los ojos este 22 de diciembre será algo que su marido no podrá olvidar nunca. "¡Como demos uno más vamos a cambiar el nombre de la calle, de calle Ayala a calle Ana Cuevas!", bromeaba, orgulloso de la labor que hace y que se intuye en el cariño con el que le abrazaba todo el vecindario, hubieran ganado o no.